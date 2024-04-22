Психолог рассказал о взаимосвязи между счастьем и уровнем интеллекта

Удовлетворённость собой и жизнью напрямую зависит от когнитивных способностей.

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Значим уровень IQ.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Сергей Мац.

«Мы имеем много исследований, с чем коррелирует счастье. Очевидно, что счастье коррелирует со здоровьем, физической привлекательностью. У женщин больше, чем у мужчин. Дети, которые кажутся в детстве симпатичными и красивыми, когда вырастают, зарабатывают больше денег и чувствуют себя в социальном смысле более счастливыми. Счастье коррелирует с социальными взаимодействиями. Семейные ценности имеют место и у бедных, у богатых. Богатство коррелирует со счастьем до некоторой степени. Счастье повышается до определённой суммы заработка, а потом повышаться перестаёт. Счастье коррелирует с возрастом, чем старше человек становится, тем больше у него уровень счастья, тем больше он его начинает осознавать. И понимает, что для него значимо делать то, что нравится. И, наконец, интеллект, ум, то есть когнитивные способности. По мере повышения уровня IQ уровень счастья у людей повышается, а не снижается. Можно с уверенностью сказать, что человек чувствует себя более счастливым, когда он интеллектуальнее, а не глупее».

В январе 2022 года в Роспотребнадзоре рассказали о возможном влиянии COVID при беременности на IQ ребёнка. Интеллект новорождённого может быть ниже на 20%, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Проблемы у детей наблюдаются, если беременная женщина не была привита от коронавируса и заболела COVID, вынашивая ребёнка.