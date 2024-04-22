Что делать, если достала работа? Ответила клинический психолог Юлия Харитонова

Психолог Харитонова рассказала, как снова полюбить ненавистную работу. Когда-то вы очень ценили свою работу, но с годами стали её ненавидеть. От каждого пройденного рабочего дня возникает чувство упущенной жизни, огромной усталости и дефицита энергии, постоянно накатывает желание всё бросить и уйти в никуда. Вот только не всегда увольнение решает эту проблему. Почему «мне нравится работа» превращается в «не люблю работу», можно ли вернуться к прежнему позитивному отношению или надо уходить, «Секрету» объяснила клинический психолог Юлия Харитонова.

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Когда-то вы очень ценили свою работу, но с годами стали её ненавидеть. От каждого пройденного рабочего дня возникает чувство упущенной жизни, огромной усталости и дефицита энергии, постоянно накатывает желание всё бросить и уйти в никуда. Вот только не всегда увольнение решает эту проблему. Почему «мне нравится работа» превращается в «не люблю работу», можно ли вернуться к прежнему позитивному отношению или надо уходить, «Секрету» объяснила клинический психолог Юлия Харитонова.

Почему любовь к работе превращается в ненависть

Работа может вызывать негатив из-за слишком долгого рабочего дня, редких выходных, необходимости постоянного выполнения изначально завышенных планов, отсутствия карьерного роста и бессмысленности, скуки или отсутствия перспектив.

Вас могут раздражать ранние подъёмы, проблемы со здоровьем — боль в спине, падение зрения, избыток задач. Всё это может превращаться в мантру «не хочу работать».

А ненависть формируется, когда эти проблемы не решаются. Причём мешать их решению могут не только внешние факторы, но и личные — психологические — проблемы человека.

Решать рабочие проблемы мешает положение ребёнка

У человека нет навыка решать возникающие проблемы из взрослой позиции, и он включает, не осознавая этого, поведение разозлённого ребёнка, обиженного или замкнутого и отстранённого.

Он пытается говорить из позиции критики, антипатии и враждебности, с мрачным видом демонстрируя недовольство и осуждение. А предложить решение в конструктивной форме не может.

Решение: разобраться с внутренним гневом и научиться грамотно вести словесную коммуникацию.

Решать проблемы на работе мешает положение жертвы

Если у человека нет навыка грамотного позиционирования себя, он может оказаться в положении жертвы. Его фигура и силуэт демонстрируют подчинение, он чувствует, что его не уважают и с его мнением не считаются.

Его слова полны жалоб и разговоров о том, как всё плохо, но при этом он не пытается приложить усилия и что-то конструктивно изменить.

Решение: изменить невербальную коммуникацию. Улучшайте свой язык тела, чтобы чувствовать себя более уверенно и вызывать уважение.

Ненависть рождена из страха

Иногда создать комфортную обстановку на работе или дома мешает чувство страха. Так бывает в новой или незнакомой ситуации: появляется нервозность, раздражительность, напряжение.

В таких условиях у человека может проявляться роль Спасателя — изматывающая и перфекционистская.

Решение: менять старые ментальные установки. Но самое важное — заботиться о себе и о здоровом образе жизни.

Почему просто уйти с работы — не решение

Увольнение не убирает корни проблемы

Люди часто думают: «Вот уйду с работы — и буду счастлив, стану более здоровым». Но проблемы переутомления, неуважения к вам, помыкания вами так и остаются нерешёнными. Куда бы мы ни ушли и ни уехали, мы обязательно возьмём в любое место того же себя.

А ещё, если вы уходите в никуда, лишь бы подальше от нелюбимой работы, без цели, просто «проводить время с семьёй», это редко идёт на благо. Семья чаще всего занимает выходные и вечера.

А основное время дня, утром и вечером дети находятся в детском саду и школе, муж — на работе, а вы, если не заняты, то теряете свои навыки.

Увольнение — это риск

«Не хочу работать, устал, уволюсь» — частые мысли. Но у ухода в никуда есть риски. Особенно если у вас нет другого дохода — от сдачи в аренду жилья, инвестиций, от хобби, а только доходы супруга.

Можно столкнуться с тем, что, отдохнув, восстановившись и решив, что теперь-то можно найти что-то лучше, это «что-то лучше» вы не найдёте. И не всегда удастся вернуться на прежнюю работу.

Даже самое истинное предназначение может стать ненавистным

Ещё одно заблуждение: надо найти своё предназначение, и тогда жизнь сразу станет легче, радостнее и наполненной смыслом, работа будет как праздник.

Это не так. Сначала мы учимся жить легче, находить радости в каждом дне, отказываться от того, что убивает силы и не наполнено для нас смыслом. И в результате этого нащупываем свой вектор реализации.

Как найти причину нелюбви к работе

Вы не сможете приступить к решению проблемы, пока не определите её. Поэтому составьте список того, что вызывает стойкое ощущение «не люблю работу».

Потратьте некоторое время, чтобы очистить голову. Затем установите таймер на 10 минут и запишите всё, что вам не нравится в вашей работе и что вы хотите исправить. Будьте конкретнее — «отвлекающая атмосфера» или «грубые коллеги» слишком расплывчаты, чтобы их можно было изменить.

Например:

«Мой рабочий стол рядом с лифтом, шум мешает сосредоточиться»;

«Андрей из маркетинга всегда отключает мне микрофон на ВКС, отмахиваясь от моих идей на встречах!»;

«Я еду два часа до работы, а затем столько же обратно».

Список поможет вам прояснить следующие шаги.

Например, вы можете поговорить со своим руководителем о возможном перемещении вашего рабочего места или об игнорировании ваших идей. Можете попробовать получить разрешение на работу из дома один день в неделю или поискать вакансию ближе к дому.

Проблема 1: Не знаю, как упорядочить рабочий график

Встаю рано, не высыпаюсь, стою в пробках. Прихожу с работы как выжатый лимон, нет времени и сил полноценно заниматься мужем и ребёнком, но домашние обязанности никто не снимал.

Создаётся ощущение бесконечного дня сурка. Не удивительно, что в таких условиях вы не любите работу.

Начните с заботы о себе и с устранения дефицитов

Посмотрите на свою фотографию в профиль и анфас. Сфотографируйте свою обычную позу, сидя на работе и дома, посмотрите на свою фигуру и движения. Определите, что вам понравилось, а что можно улучшить.

Какое впечатление производит «тот человек на фотографии»? Вам нравится силуэт? Вы сидите или стоите прямо или сутулитесь? Это изящное, удобное, красивое движение?

На фото вы увидите участки напряжения, скованности и даже боли в теле. Неудобные позы, согнутое тело, зажатость поедают нашу энергию на работе и создают дефицит комфорта. Нужно изучить, как меньше уставать, чтобы не терять силы на физиологически неправильные позы, и снять блоки и тяжесть в мышцах, если вы хотите быстро вернуть себе силы.

Следует научиться здоровым образом садиться, сидеть, отдыхать, говорить по телефону, вставать, наклоняться, поднимать что-то и даже лежать на диване.

Выработайте полезный для вас режим дня

Это важно для чёткой организации текущих дел, их выполнения в установленные сроки, чтобы высвободить время на отдых и снятие нервного напряжения, чтобы поддерживать себя энергичным, работоспособным, полным сил.

Вы думаете: «Я не люблю работу, потому что постоянно устаю», но причина хронической усталости может крыться в других вещах.

Нужно наладить элементарные базовые потребности — сон, еда, вода, отдых.

Ответьте себе на вопросы:

Вы смотрите в экран телефона до последнего перед сном?

Вы засиживаетесь до 23 часов и позже, не ложась спать?

Вы ужинаете позже 20:00?

Ваше питание — здоровый рацион или ультрапереработанная пища?

В выходные вы занимаетесь спортом или ходите по магазинам и сидите в телефоне?

Прерывайте умственную работу паузами через каждые 70–75 мин и в этих промежутках делайте микроразминку прямо на рабочем месте.

Изучите, как за 3–5 минут сбросить напряжение с проблемных участков тела, поищите упражнения для снятия боли в пояснице, спине и шее, для обретения ровной и красивой осанки, для гибкости.

Используйте время в дороге с умом

Если вы постоянно в пробках, можно или снять жильё ближе к работе, или поискать работу ближе к дому. Но если это невозможно, сделайте это время полезным и интересным для себя.

Очень помогает слушать по дороге подкасты, YouTube или аудиокниги. Можно повышать квалификацию, слушать учебные курсы или даже выполнять задания по профессиональной переподготовке. Это лучше, чем мстительно повторять «я ненавижу работу» или «как мне всё надоело». Ведь жалобами, злостью, критикой работу не изменишь и карьеру не улучшишь.

Иногда клиенты говорят мне, что в дороге у них нет сил. Энергии не будет, если не выполнены пункты про выстраивание движения, распорядка дня, сна и питания.

Проблема 2: Хочу уменьшить объём сваливающихся задач

Если вас всё время дёргают и количество задач нарастает как снежный ком, дело в неумении говорить «нет», отстаивать свои личные границы.

Задайте себе вопросы:

Вы когда-нибудь чувствовали вину за то, что не оправдали бесконечные требования и ожидания?

Вам часто дают задачи, которые должны быть сделаны приоритетно, невзирая на плановую работу?

Вы чувствуете разочарование, стресс и подавленность?

Если ответы положительные, это признаки того, что ваши границы нарушаются и их необходимо установить. Нужны чёткие личные границы и с начальником, и с коллегами.

Начните формировать личные границы

Что можно сделать:

Предупредите людей не звонить вам вечером с определённого времени;

Сообщите коллегам, что вы будете проверять рабочую электронную почту только в определённые часы;

Откажитесь от проектов, за которые не можете взяться из-за полной загруженности, и скажите ясное «нет» дополнительным задачам. Возможно, здесь вам понадобится тренинг уверенности в себе;

Оставляйте рабочий ноутбук и телефон на работе;

Не подключайтесь к рабочим встречам в отпуске;

Найдите время, чтобы побыть на природе: никаких социальных сетей, электронной почты;

Уходите с работы вовремя каждый день, установите строгие границы в отношении сверхурочной работы или доступности в любое время;

Выделите чёткое время для занятий спортом, если вам важны здоровье и фигура.

А перерыв в работе лучше заменить другой активной деятельностью. Например, если знаете английский, поставьте себе цель сдать TOEFL/GMAT, получить грант и поступить на MBA.

Проблема 3: Нет развития, скучно на работе

Стать нелюбимой работа может, если вы не чувствуете, что вам есть к чему стремиться.

Если вы каждый день думаете, что должны отпахать с 9 до 17, и чувствуете себя безликим корпоративным винтиком, работающим в сером кабинете, вы можете вместо любви испытывать ненависть.

Подумайте, что вам нравится в работе

Вспомните, почему вы вообще согласились на эту работу: хорошие деньги, благое дело, гибкий график, потрясающая команда, интересный проект, принадлежность к чему-то стабильному.

Даже если с тех пор что-то изменилось, понимание того, почему вы приняли предложение о работе (и что для вас важно сейчас) поможет вам сориентироваться в следующих шагах. Независимо от того, будете ли вы улучшать свои позиции на этом месте. Или подготовите план перехода в новую область.

Подумайте, есть ли у вас разумные, но вдохновляющие цели, которые зажигают и мотивируют вас и помогают структурировать каждый день.

Вам нужен стратегический план — чего вы хотите достичь. Мы получаем энергию и радость тогда, когда находим работу «по себе».

Но, к сожалению, мало кто знает, чего хочет, и у нас нет плана развития на 5–10–15–25 лет вперёд. А такой план помогает вам раскрыть свой потенциал, увеличивает ваш интерес и производительность, помогает повышать квалификацию и уровень зарплаты.

Визуализируйте своё будущее

Если бы вы могли взмахнуть волшебной палочкой и найти любую работу, что бы это было? Каких навыков для этого вам не хватает сейчас и что вам понадобится в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

Запишите все свои хобби, занятия, проекты, опыт работы и работу мечты. Затем начните перекрёстное опыление. Соедините то, что хорошо сочетается друг с другом: свои навыки и новые идеи, на основе которых вы можете найти себе новое применение.

Попробуйте воплотить визуализированное будущее

Как этого достигать:

Попробуйте сделать крошечный проект в новой профессии. Разбейте на небольшие выполнимые задачи и дайте себе полную творческую свободу. Главное — довести этот небольшой побочный проект до конца. Пусть даже он будет неудачным — вы приобретёте опыт;

Посвящайте 10% времени познанию новых навыков любыми способами самообучения: от бизнес-литературы и обучающих видеороликов на YouTube до семинаров и лекций. Развивайте дополнительные компетенции — волевой потенциал, коммуникацию;

Делайте всё, что в ваших силах, на нынешней должности. Попробуйте поговорить со своим руководителем о том, чтобы сделать интересующие задачи вашей повседневной работой и убрать то, что не нравится. Если не выходит, изучите возможности перевода внутри компании;

Если описание «работы мечты» предполагает обязанности, для которых вы ещё не готовы, пора составить план действий: как вы можете этого достичь.

Если ситуация не меняется, начните создавать запасной план на случай, если действительно произойдёт худшее и вам придётся уйти.

Обязательно обновляйте своё резюме и будьте в курсе любых изменений, происходящих в секторе или отрасли, которая вас особенно интересует.

Возможно, пришло время найти работу, которая придаст вашей деятельности намного больше смысла. Очень важно иметь ощущение того, что работа приносит удовлетворение и ведёт к важной цели.

С ощущением «не люблю работу» и даже «ненавижу работу» может столкнуться каждый, даже в отношении работы, которая раньше очень нравилась. И каждый сам делает выбор, как ему двигаться дальше. Можно искать, обучаться новому, находить способы стать счастливым — и никакое давление «обстоятельств» не сможет вас побороть. А можно так и жить дальше, прозябая на ставшей ненавистной работе.