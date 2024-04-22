Сексолог перечислил интимные фантазии мужчин

Сексуальные представления мужчин иногда могут пугать партнерш, а потому сильный пол не всегда спешит делиться своими желаниями со второй половинкой. Мы поговорили с сексологом Викторией Баюк, которая рассказала, какие желания чаще всего озвучивают ее клиенты.

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Публичный секс

Мужчин невероятно заводит мысль о том, что их могут подловить в самый пикантный момент. Виктория:

«Очень часто эту фантазию озвучивают мужчины, состоящие в долгих отношениях. Когда хочется больше страсти, фантазия о сексе в общественном месте приходит мужчине одной из первых».

К слову, если решите порадовать партнера и осуществить задуманное, будьте осторожны — соблюдайте общественный порядок и не нарвитесь на штраф!

Секс втроем

Наверное, самая популярная фантазия мужчин в любой точке мира. Однако наш эксперт предупреждает — такой эксперимент может обернуться плачевно для вашей пары. Виктория:

«Не каждый из нас в реальности готов увидеть партнера в постели с другим человеком. С огромной вероятностью вы будете постоянно вспоминать этот эпизод из своей сексуальной жизни, но исключительно в негативном ключе во время очередной ссоры с партнером. Иногда фантазии лучше остаться фантазией».

Женщина постарше

В любом возрасте мужчину так или иначе посещает мысль об интиме с женшиной старше него. При этом он едва ли признается в этом даже лучшему другу, так как общество в большинстве случаев поощряет мужчин, которые способны привлечь внимание партнерш намного моложе. Сексолог рассказывает, что мужчин с подобными фантазиями в ее практике не меньше 40%.

Секс с чужой женой

Чаще всего речь идет о супругах друзей или родственников. Об этом точно никому не расскажешь из своего окружения и тем более не претворишь в жизнь, чтобы не потерять контакт с друзьями или родными. Эксперт поясняет, что это желание вполне естественно — мужчина всегда стремиться овладеть как можно большим количеством женщин. Главное, вовремя удержать себя в руках.