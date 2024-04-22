Техника выполнения эротического массажа от сексолога

Искусство массажа, особенно чувственного, кажется запредельно сложным. На самом деле, каждый может сделать сексуальный массаж! Для этого достаточно знать несколько секретов и уметь получать от него такое же удовольствие, как и тот, кто, собственно, наслаждается под вашими руками. Итак, как сделать профессиональный (ну, почти) массаж для взрослых прямо у себя дома.

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Настройтесь на особый лад

Атмосфера имеет ключевое значение. Когда вы делаете чувственный массаж, обстановка должна быть спокойной и комфортной для вас обоих.

«Даже если вы немного не уверены в своих силах, очень важно успокоиться и расслабиться, тогда и ваш партнер сможет сосредоточиться на своих интимных ощущениях и переживаниях», — объясняет сексолог Ольга Василенко.

Превратите свою спальню в оазис

Если (особенно, когда) у вас есть дети, обеспечьте полную приватность. Сдайте отпрысков бабушке или няне, отправьте гулять или сами сбегите в отель.

«Убедитесь, что в комнате чисто и уютно. Представьте, что вы — режиссер чувственного фильма для взрослых. Сделайте себе и партнеру красиво. Это, кстати, будет возбуждать вас уже на этой стадии», — говорит Ольга.

Расставьте по комнате свечи

Мягкое освещение создает ощущение соблазна и интриги — только убедитесь, что свечи стоят безопасно и ничего никуда не упадет. Вы хотите воспламениться страстью и отжечь по-взрослому, а не спалить ваш дом, правда?

Украсьте комнату лепестками роз, постелите чистую простыню или полотенца (помните, что пятна от некоторых массажных масел не так чтобы просто отстирать). Включите тихую успокаивающую музыку, можете надеть партнеру повязку на глаза, чтобы он перестал думать о квартальном отчете или графике продаж на следующий месяц.

Приготовьте теплую ванну

«Ванна — это всегда хороший способ начать вечер. Позвольте партнеру расслабиться, пока вы готовитесь к массажу. Это отлично поможет разогреть мышцы всего тела и расслабить их перед началом вашей эротической процедуры», — объясняет Ольга.

Начните с легких прикосновений

Помните, что ваша цель — возбудить, а не вправить позвонки и подрихтовать ребра, поэтому регулируйте давление, будьте нежнее (особенно это касается мужчин: вот так, как вы в бане массируете Вовану или Коляну спину, делать не надо!).

«Начните с медленных поглаживаний без масла по направлению от головы к пальцам ног и обратно. Прикосновения должны быть очень легкими, чтобы вы едва задевали волоски на теле. Для начала массажа вообще можно даже взять кисточку или перо», — рассказывает Ольга.

Потрите руки друг о друга, чтобы согреть их

Согрейте масло в руках, прежде чем наносить его на живого голого человека, или воспользуйтесь советом спа-салонов и погрузите бутылочку в миску с теплой водой. К слову, бывают съедобные массажные масла. Зачем мы об этом упоминаем? Угадайте с одного раза!

Начинайте медленно, затем увеличивайте давление

Когда мышцы разогреются и расслабятся, можете действовать чуть энергичнее. Обычно у нас всех очень сильно зажаты мышцы на плечах и шее супруга, разомните их хорошенько. Вам не нужно, чтобы ваш партнер вопил от боли. А вот если он издает приятные звуки, все в порядке.

Массируйте везде

То есть вообще везде. Запястья, пальцы, уши, заднюю часть шеи, внутреннюю поверхность локтей и коленей. Найдите еще чего интересного — там скрыты сокровища, мы проверяли! Не стесняйтесь поглаживать, целовать, облизывать и даже покусывать эти потайные области.

«Если у вас есть проблема с тем, что руки быстро устают, сделайте чувственный массаж другими частями тела. Ладони — это вообще не единственный инструмент: вы можете использовать смазанные маслом локти, грудь и живот. И добавить игрушек. В этом, конечно же, и заключается концепция и смысл эротического массажа», — добавляет Ольга.

Не ждите ответного массажа

Человек может быть настолько расслаблен после чувственного массажа, что не сможет ответить вам взаимностью сразу после того, как отзвучат финишные фанфары. Для него одного или для вас обоих, там уж как пойдет. Но это не значит, что они не ответят взаимностью на ваши ласки в дальнейшем.

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