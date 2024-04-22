Пять причин, почему расстаются пары

Поводом для расставания может оказаться что угодно. Но за каждой последней ссорой скрыт глубокий вопрос, который так и остался неразрешенным для двух людей, прошедших часть жизненного пути вместе.

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Клинический психолог Татьяна Баранова рассказала "Рамблеру" о про пять основных причин, почему порой распадаются даже крепкие пары.

1. Несовместимость ценностей и целей

В отношениях может настать момент, когда два человека, которые долго шли рука об руку и смотрели в одном направлении, вдруг сталкиваются лбами. Примерно так можно описать момент, когда основные ценности и жизненные приоритеты партнеров начинают различаться.

«Что нас объединяет? Схожие цели и взгляды на жизнь. Нетрудно предположить, что различия могут стать причиной серьезных, а порой нерешаемых конфликтов». Татьяна Баранова Клинический психолог

Со временем пропасть в виде непонимания разрастается, и два человека уже не могут идти в одном направлении, так как их цели отличаются. И произойти это может в любой момент – через 3, 7 или 13 лет совместной жизни.

2. Недостаток коммуникации

Вторая причина разногласий кроется в отсутствии открытого диалога и эффективного общения. На первый взгляд она не выглядит серьезной. Но последствия говорят сами за себя: когда партнеры перестают делиться своими эмоциями, желаниями и размышлениями, пропадает возможность решать вопросы по мере их поступления. Обиды накапливаются, а невыраженные эмоции рано или поздно прорываются наружу. К моменту, когда один человек больше не может терпеть, накапливается слишком много недосказанного, чтобы разрешить ситуацию и залечить прошлые раны.

«Коммуникация играет ключевую роль в здоровых отношениях. Если мы становимся нечестными и неискренними, не умеем говорить без обвинений или боимся говорить прямо, обиды копятся, и наступает момент разочарования». Татьяна Баранова Клинический психолог

3. Недостаток взаимопонимания и эмпатии

Понимание, уважение чувств и потребностей партнера является основой крепких отношений с перспективой дальнейшего развития. Дефицит эмпатии и отсутствие желания быть опорой для близкого со временем создает дистанцию между двумя людьми в паре.

Как только один из партнеров ставит свои потребности на первое место, самостоятельно принимает решения и не желает идти на диалог, второй закрывается. В дальнейшем у таких отношений несколько вариантов развития, но чаще всего эти пары приходят к разрыву.

4. Рутина и потеря страсти

Еще один фактор, который со стороны выглядит довольно безобидно. Монотонность, быт, однообразная жизнь без ярких впечатлений и перемен может разрушить даже крепкие отношения.

«Отсутствие страсти в отношениях становится причиной угасания интереса. Партнеры не привлекают друг друга как прежде, что в конечном итоге приводит к конфликтам, изменам и расставанию». Татьяна Баранова Клинический психолог

5. Неудовлетворенность важными потребностями

Если один из партнеров испытывает чувство неудовлетворенности в одной из сфер жизни – карьера, семья, эмоциональная поддержка, финансовая стабильность, интимные отношения – это может спровоцировать конфликты и отразиться на отношениях.

Но прежде чем два человека в паре смогут оформить свои претензии в какую-то из перечисленных причин, общаются два «ребенка». Нам кажется, что в отношения вступают взрослые люди, готовые нести ответственность за свои решения и свою жизнь. Но на самом деле за маской взрослого прячется маленький раненый ребенок, который слышал от родителей: «Не плачь», «Нельзя», «Отстань», «Я устала». В будущем эти маленькие отвергнутые дети воспроизводят родительские сценарии или строят из родительской системы собственные антисценарии и по привычке повторяют бессознательные решения, продолжая искать столь нужную родительскую любовь.

Именно поэтому не стоит пренебрегать своевременной работой с психологом. Причины наших поступков порой гораздо сложнее, чем мы можем себе представить. Работа со специалистом помогает разобраться в своих эмоциях и реакциях и открыть новое восприятие партнерства и совместной жизни полной любви и доверия.