Вдовец задумался о новых отношениях и столкнулся с проблемой

Вдовец пожаловался психотерапевту Колин Нолан на то, что столкнулся с проблемой, когда через два года после потери жены задумался о новых отношениях. Совет эксперта по отношениям приводит издание Mirror.

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50-летний мужчина признался, что прожил с супругой 30 лет, в браке родилось двое детей, которые уже выросли. Два года назад после короткой и мучительной борьбы с раком жены не стало.

«Я несколько раз встречался с парой женщин, но ничего не вышло — дети не одобрили это, и я потерял запал. Друзья и другие родственники тоже пытаются меня оберегать (вероятно, чересчур): им нужно знать, куда я хожу, с кем вижусь», — жалуется вдовец, не понимающий, как ему снова завести отношения.

В ответ Нолан одобрила желание автора письма начать новую жизнь.

«Через это проходите именно вы, и вам одному решать, что делать с жизнью. Свидания и новая любовь не обесценивают той любви, которая была у вас с женой. А другим, включая детей, легко судить о том, что вы должны делать, ведь это не им одиноко», — отметила она.

По словам эксперта, необязательно докладывать близким о каждом шаге, а если они этого требуют, поблагодарить за поддержку и напомнить, что потерявший жену супруг заслуживает шанса начать жизнь заново.

«Конечно, нужно признать, что детям будет странно думать о вас с кем-то другим, но, я надеюсь, они тоже хотят вашего счастья и смогут принять дорогого для вас человека», — заключила она.

Ранее пожилой мужчина пожаловался Нолан на то, что не может отдыхать дома из-за слишком громких соседей, а его жена отказывается переезжать. Нолан настоятельно рекомендовала страдающему мужчине откровенно поговорить с супругой и рассказать, что в этом доме он не чувствует себя счастливым.