Желание женщины уменьшить грудь обернулось неожиданными последствиями

29-летняя женщина решила сделать операцию по уменьшению груди и столкнулась с неожиданными последствиями. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

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По словам пользовательницы под ником @OkPaleontologist9018, у нее была большая грудь, но она всегда хотела быть стройной обладательницей небольшой груди. Она даже подумывала о редукционной маммопластике, когда познакомилась с будущим мужем.

В начале отношений женщина не была уверена, что выглядит привлекательной в глазах своего избранника и поинтересовалась у него, не стоит ли ей уменьшить грудь. На это мужчина ответил, что она ни в каких пластических операциях не нуждается, и посоветовал разобраться в причинах появления подобных мыслей.

После трех лет отношений пара поженилась. Их семейная жизнь складывались прекрасно, пока примерно год назад у женщины не началась депрессия. Несмотря на поддержку партнера, она вновь начала сомневаться в собственной привлекательности и вернулась к идее уменьшения груди.

В течение четырех месяцев женщина готовилась к пластической операции. Все это время она не рассказывала мужу о своих планах и сообщила ему о них лишь за неделю до даты хирургического вмешательства.

"Я сказала ему, что мне делают операцию по уменьшению груди. Он остановился на долю секунды и просто рассмеялся. Я добавила, что не шучу. Он начал задавать мне вопросы и примерно через пять минут понял, что я серьезно. Он выглядел шокированным и спросил, почему я так долго скрывала это от него", - OkPaleontologist9018, пользовательница Reddit.

Пользовательница объяснила свою скрытность тем, что не хотела, чтобы муж отговаривал ее от операции. В ответ он заявил, что любит ее, но хочет обсудить эту ситуацию после того, как она восстановится.

По словам женщины, во время реабилитации мужчина о ней очень заботился и даже менял ей повязки, несмотря на то что не выносит вида шрамов. Ей казалось, что с мужем все в порядке, пока они не занялись сексом в первый раз после операции.

«Обычно мы предпочитаем разные позы во время секса, но мне показалось, что в этот раз он предпочитал исключительно догги-стайл или позу обратной наездницы. Я поняла, что у нас проблемы, когда один раз обернулась и почувствовала, как он обмяк. Как только он увидел мою грудь, все кончилось», — посетовала она.

Также женщина заметила, что супруг перестал инициировать интимную близость, хотя раньше делал это регулярно.

Все ее попытки обсудить с партнером сложившуюся ситуацию и наладить сексуальную жизнь заканчивались конфликтами и взаимными обидами. В итоге женщина заявила мужу, что не позволит ему вести себя так, чтобы она «чувствовала себя уродливой» и что ему придется смириться с ее новой грудью. В ответ он заявил, что у каждого поступка есть последствия. Из-за постоянных разногласий супруги стали спать в разных спальнях.

"Все вышло совсем не так, как предполагалось. Я думала, что буду счастлива, но, честно говоря, я никогда не чувствовала себя хуже. У меня такое ощущение, что я взяла красивую часть себя и избавилась от нее, потому что мне казалось, что это сделает меня счастливой. (…) Я просто смотрю на свою грудь и плачу. Я вижу шрамы и думаю, какая я теперь маленькая", - OkPaleontologist9018, пользовательница Reddit.

Пользовательница добавила, что осознала всю серьезность конфликта, лишь когда увидела пост мужа на Reddit, в котором тот упомянул о разводе. Чтобы вернуть его расположение, она даже задумалась об установке имплантов, но не уверена, что это поможет решить их проблему.

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