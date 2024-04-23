Как пережить шестидневку и не уволиться в процессе? Лайфхаки от психолога

Психолог Гут: справиться с шестидневкой помогут единомышленники. Впереди россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, которая многих приводит в ужас. Тут и с обычной пятидневной сложно было справиться, а дополнительный рабочий день для многих может стать той самой соломинкой, которая сломает спину верблюду. Как этого не допустить — и рассказал специалист.

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Впереди россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, которая многих приводит в ужас. Тут и с обычной пятидневной сложно было справиться, а дополнительный рабочий день для многих может стать той самой соломинкой, которая сломает спину верблюду. Как этого не допустить — и рассказал специалист.

Многие россияне в шестидневку перед майскими праздниками предпочитают пролететь на чистой силе воли и с закушенными удилами. Однако так легко надорваться и в итоге все долгие выходные не отдыхать и радоваться жизни где-нибудь на природе с шашлыками, а приходить в себя на диване.

Как дожить до майских

Психолог Валерий Гут рассказал, как пережить шестидневную рабочую неделю с минимальными потерями. Он предложил несколько лайфхаков, сообщил «Доктор Питер».

Внутренний взрослый и внутренний ребёнок. Хорошо бы напомнить себе, что ещё дополнительный день — это грустная необходимость, за которую заплатят. А чтобы эта пилюля не стала слишком горькой — подсластите её подарочком для себя.

Хорошо бы напомнить себе, что ещё дополнительный день — это грустная необходимость, за которую заплатят. А чтобы эта пилюля не стала слишком горькой — подсластите её подарочком для себя. Слушаем себя и не нагружаем. Важно внимательно относиться к своим потребностям во время тяжёлой рабочей недели и не забывать об отдыхе, сне и питании. К тому же не нужно все трудоёмкие дела назначать на предпраздничную неделю. Если без этого никак, то определите их на первую часть недели.

Важно внимательно относиться к своим потребностям во время тяжёлой рабочей недели и не забывать об отдыхе, сне и питании. К тому же не нужно все трудоёмкие дела назначать на предпраздничную неделю. Если без этого никак, то определите их на первую часть недели. Думаем о хорошем и ищем единомышленников. Нельзя недооценивать позитивное влияние недовольного бубнежа с коллегами о тяжкой жизни и проклятой работе. Так получается разделить невзгоды, а затем и думать о хорошем, например о длинных выходных, которые ждут после.

Нельзя недооценивать позитивное влияние недовольного бубнежа с коллегами о тяжкой жизни и проклятой работе. Так получается разделить невзгоды, а затем и думать о хорошем, например о длинных выходных, которые ждут после. Техника «Нейробика». Стоит сделать 5 непривычных действий для каждого из органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Например, потрогать что-то новое, попробовать интересный десерт, послушать непривычную музыку и так далее. Новые впечатления взбодрят мозг и помогут пережить неделю.

Куда поехать на майские

Если особых планов на майские праздники нет, а шашлыки поднадоели, то есть несколько вариантов, куда можно рвануть как на пару дней, так и на две недели. Подробнее с вариантами можно ознакомиться здесь.