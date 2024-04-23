Сексолог дала совет женщине, чей муж занимается сексом раз несколько месяцев

Клинический сексолог Несс Купер дала совет невесте мужчины, легко обходящегося без секса. Ее ответ на пост женщины по имени Сара на форуме Reddit опубликовало издание Metro.

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По словам Сары, ее жених даже не мастурбирует, а сексом с ней занимается только раз в три-восемь месяцев. При этом женщина отметила, что не хочет расставаться с женихом: мужчина подходит ей по всем остальным качествам.

«Я годами жертвовала собой. Мы по три-восемь месяцев не бываем близки, и это меня так задевает. Мы пробовали терапию, лекарства, но ничего не работает», — объяснила она.

Сара также уточнила, что, когда секс случается, он происходит в миссионерской позиции и быстро.

По мнению Купер, вместо парной терапии им следовало бы попробовать терапию только для жениха, чтобы разобраться с его личными проблемами — а заодно посетить врача терапевта, ведь низкое либидо может свидетельствовать о развивающихся болезнях.

Купер также отметила, что жених может быть асексуален — то есть вообще не иметь интереса к сексу. При этом, уверена сексолог, девушке надо крепко задуматься, прежде чем выходить за него замуж.

«Нужно разобраться в своих чувствах перед свадьбой и понять, нет ли других причин, почему она сомневается. Обычно их действительно больше одной, но нам проще фокусироваться на физических потребностях, чем на других, также нуждающихся во внимании», — заключила специалистка.

Ранее писательница и секс-коуч Дейдре Сандерс посоветовала мужчине, который узнал о многочисленных изменах жены, не терпеть неверность ради детей. По словам специалистки, у его жены может быть секс-зависимость, а в таком состоянии люди готовы пожертвовать интересами семьи ради получения дешевого удовольствия.