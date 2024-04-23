Как пережить потерю беременности и рассказать о ней детям. Бережный гайд от психолога
Потеря беременности — сложное и эмоционально тяжёлое испытание как для пары, так и для детей в семье. Каждая подобная ситуация индивидуальна, и члены семьи могут реагировать на потерю по-разному. Каковы психологические аспекты потери беременности, как это событие сказывается на партнёрских отношениях и семейной динамике и что поможет справиться с горем? Разбираемся в непростом вопросе.
Как потеря беременности влияет на психику
Потеря беременности часто ощущается так же глубоко и болезненно, как потеря близкого члена семьи, и воспринимается как нечто противоестественное. В этот период перед членами семьи встаёт задача пережить утрату и справиться с ней.
В психологии этот процесс называется «работой горя».
Члены семьи могут проживать сильные эмоции, интенсивность которых зависит от множества факторов. Это и личные качества, и характер отношений в семье, наличие детских травм, внезапность потери и присутствие поддержки.
Переживание горевания может проявляться по-разному:
- в физическом страдании (вздохи, жалобы на слабость, отсутствие аппетита, нарушение сна);
- в изменении сознания (чувство нереальности, желание дистанцироваться, заторможенность);
- в чувстве вины (поиск ошибок, обвинение себя);
- враждебными реакциями (потеря теплоты в отношениях, раздражение, злость);
- изменениями в поведении (тревожность, непоседливость, потеря интереса к чему-либо, утрата работоспособности).
Совершенно нормально, когда скорбящие люди испытывают широкий спектр чувств: ярость, тревогу, стыд, чувство вины, депрессию, зависть, любовь.
Важно осознать и принять потерю и свои чувства, но к этому ещё нужно прийти.
Как потеря беременности сказывается на отношениях в семье
Потеря беременности — тяжёлое испытание для семьи, которое может по-разному повлиять на отношения в паре. Многие семьи переживают потерю вместе, и горевание укрепляет их близость.
При этом интенсивность переживаний и время горя могут различаться у каждого партнёра, что иногда приводит к недопониманию, одиночеству и ощущению разделения в горе.
Многие женщины говорят о чувстве обиды на партнёра, который, кажется, не переживает потерю так же глубоко, как они. Здесь стоит помнить, что мужчины часто сталкиваются с давлением общества из-за существующих установок «быть сильным» и «не проявлять слабость». Им может быть сложно выразить свои чувства и найти способы поддержать партнёршу.
Важно не забывать, что каждый человек уникален и реагирует на стресс по-своему.
Если после потери беременности возникают трудности в отношениях с партнёром, нужно открыто обсудить свои чувства и ожидания друг от друга. Поддержка и понимание со стороны близких могут стать ключом к преодолению этого тяжёлого периода.
Как справиться с потерей родителям
После потери беременности может быть непросто сообщить членам семьи и друзьям о случившемся. Но важно помнить, что поддержка со стороны окружающих играет важную роль в процессе восстановления.
Когда родители возвращаются к повседневной жизни после потери, они могут ощущать физическое и эмоциональное истощение. Многие с трудом находят энергию и мотивацию для выполнения своих обычных обязанностей.
В этот период поддержка со стороны друзей и семьи может быть бесценной. А помощь в повседневных делах позволит снять некоторую нагрузку с плеч родителей.
Вот несколько советов для родителей.
- Позвольте себе чувствовать, дайте себе время погоревать. Помните: все люди переживают потерю по-своему, и не стоит сравнивать себя с другими.
- Уделите внимание своим физическим и эмоциональным потребностям, старайтесь делать то, что приносит вам комфорт.
- Будьте терпеливы с партнёром. Помните, что каждый может реагировать на потерю по-своему, и это нормально. Поддерживайте друг друга, обсуждайте свои чувства и потребности открыто и честно. Попытайтесь понять и принять реакцию партнёра, даже если она отличается от вашей.
- Не стесняйтесь просить о помощи ваших близких, когда это необходимо.
С течением времени вы почувствуете себя лучше, и это нормально.
Как рассказать о потере детям
Хотя многие современные родители откровенно говорят со своими детьми на сложные темы, не все считают необходимым обсуждать с ними потерю беременности. Если такой разговор всё же планируется, стоит знать несколько ключевых аспектов:
- выбор информации, которой стоит делиться с ребёнком, зависит от его возраста, способности понимать происходящее и готовности задавать вопросы;
- важно быть чутким и эмпатичным при обсуждении этой темы с детьми, чтобы помочь им осознать и принять произошедшее.
Как реакция ребёнка зависит от возраста
Совсем маленькие дети и тем более младенцы не могут полностью понять ситуацию, однако они всё равно чувствуют эмоции окружающих. Вот как может проявиться их реакция на обстановку в семье:
- ребёнок станет беспокойным;
- изменится режим питания и сон малыша;
- ребёнок будет более интенсивно проявлять свои эмоции.
Родителям малышей в подобной ситуации важно проявить терпение и заботу, а также предоставить им дополнительное внимание и поддержку.
Дети от двух до трёх лет начинают осознавать понятие отсутствия. Их поведение также может измениться, при этом понять причины этих перемен им может быть непросто. В этом случае важно доступно всё объяснить ребёнку и поддержать его.
Дети от трёх до пяти лет могут задавать больше вопросов о том, что происходит и почему. Важно говорить с ними откровенно и честно, используя простые и понятные слова. Поддержка и объяснения помогут им осознать ситуацию и принять её.
Дети от шести до восьми лет уже начинают понимать, что происходит, и могут испытывать по этому поводу самые разные эмоции. Важно обсудить с ними их чувства и принять их, а также помочь им найти способы выражать свои эмоции и справляться с ними.
Дети от 9 до 12 лет могут более осознанно обсуждать свои чувства и задавать вопросы. Важно поддерживать открытый диалог и быть готовыми дать ответы.
Подростки могут проявлять свои эмоции и переживания в поведении или разговорах с друзьями. Необходимо создать для них поддерживающую атмосферу и обеспечить возможность выражать свои чувства без страха и осуждения.
Следующие рекомендации помогут наладить контакт с ребёнком в этот непростой период.
- Если ребёнок предлагает заняться чем-то, согласитесь и постарайтесь уделить ему внимание. Это может быть для него способом выразить свои чувства или отвлечься от болезненной темы.
- Если ребёнок решает уединиться, дайте ему эту возможность. Некоторым детям нужно время, чтобы обработать информацию и осознать свои эмоции в одиночестве.
- Если ребёнок идёт играть, присоединитесь к нему и играйте по его правилам. Это также может стать для него способом выражения своих чувств и мыслей.
- Если ребёнок замер или забился куда-то, просто посидите рядом с ним молча. Ваше присутствие может быть для него утешением и поддержкой.
- Если ребёнок позволяет, обнимите его и посидите вместе. Потом предложите ему сыграть в его любимую игру. Это поможет ему почувствовать вашу любовь и поддержку.
- Если ребёнок начинает беситься, дайте ему эту возможность. Присоединитесь к нему или просто подождите, пока он успокоится. Посидите рядом с ним, чтобы он знал, что вы рядом и готовы поддержать его в любой момент.
Некоторых детей может утешить физический контакт. Предложите ребёнку обнять его или взять на руки, чтобы показать ему свою поддержку.
Создание ритуалов и памятных моментов в память о потере также может помочь детям выразить свою скорбь и почтить память о брате или сестре.
Как принять решение о новой беременности
Этот процесс требует внимательного обсуждения и поддержки в паре. Важно выслушать свои чувства и потребности, открыто обсудить опасения и надежды, принять решение сознательно и осознанно.
Самое важное — дать себе время на физическое и эмоциональное восстановление. Боль нужно принять и пережить, прежде чем вы сможете всерьёз думать о новой беременности. Позвольте себе горевать, и когда время придёт, вы почувствуете, что действительно готовы попробовать снова.
Следующая беременность может вызывать разные переживания — от надежды до страха и беспокойства, и это нормально. Именно поэтому необходимо дать себе и своему партнёру время на то, чтобы принять свои чувства и подготовиться к новому этапу.