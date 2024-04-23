Ученые выяснили, что скромность делает человека лучшим лидером

Исследования показывают, что людям, которые хотят достичь вершин и остаться там лучше вести себя скромно. Такие лидеры видят себя в правильном свете и признают собственные ограничения, выражают признательность за вклад своих последователей, открыты для идей и отзывов.

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Учёные выяснили, как скромные лидеры могут добиться большего продвижения по службе. Оказалось, что это достигается при помощи воспитания других. Используют же они при этом так называемый путь смирения.

Новое исследование показало, что скромные лидеры сосредотачивают внимание на обучении и росте своих последователей. Они склонны заниматься более неформальным наставничеством, благодаря чему приобретают влияние и власть для продвижения по службе. Такие лидеры становятся уважаемыми, известными, они также собирают группу последователей с высоким человеческим капиталом.

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Всё перечисленное выше повышает статус скромных лидеров в организации. Это беспроигрышный вариант добиться успеха для лидеров, их последователей и организаций, в которых они работают.

Результаты нового исследования с участием 610 руководителей, которые работали в 18 отраслях и выполняли 21 должностную функцию, показали, почему скромные лидеры добиваются успеха в карьере. Выяснилось, что они получают более высокий статус и возможность продвижения по службе благодаря наставническому поведению.

Поэтому если вы хотите, чтобы вас больше кому-то рекомендовали, возможно, стоит оставаться скромным.