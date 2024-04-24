Как дожить до майских выходных без нервного срыва

Пережить длинную рабочую неделю, которая продлится с 22 по 27 апреля, поможет хороший отдых вечером, рассказала NEWS.ru психолог Марина Закиева. Также, отметила специалист, необходимо соблюдать режим сна.

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Ресурсов на эту неделю потребуется больше, поэтому стараемся чуть больше отдохнуть вечером. Если возможно, перенести встречи и мероприятия на более поздний срок. Соблюдать режим сна, ложиться спать до 23:00 и час перед сном не использовать гаджеты. Придумать ритуал для комфортного пробуждения: душ под любимую музыку, пробежка, вкусный завтрак, — посоветовала врач.

Закиева также порекомендовала использовать принцип альпиниста, то есть не брать на себя лишнее. Например, отложить уборку до выходных, не готовить, а поужинать в ресторане или заказать еду на вынос. Кроме того, поддержать психологическое здоровье поможет планирование веселых выходных. Мысли о предстоящих приключениях помогут пережить долгую рабочую неделю, резюмировала врач.

По словам психолога Артемия Сибирского, чтобы проще пережить шестидневную рабочую неделю, нужно помнить о долгожданных весенних праздниках после нее. Психолог призвал не входить в состояние жертвы и не пытаться найти ответ, почему нужно так долго работать. Будет легче, если принять этот факт и не тратить лишний раз нервы и силы на то, что нельзя изменить, тогда можно сберечь свое настроение и состояние.