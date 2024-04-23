Семейный психолог, проректор Института консультативной психологии и консалтинга Наталья Панфилова в беседе с RT дала советы, как бороться со стрессом из-за шестидневной рабочей недели.

«Всё-таки речь не идёт о том, что шестидневная рабочая неделя — теперь это наша норма жизни. Это такая разовая вещь, и это то, с чем наша психика вполне может справиться... Обычно для того, чтобы справиться с внутренним сопротивлением, для взрослого человека очень важна внутренняя мотивация», — объяснила собеседница RT.

Она отметила, что такие фразы, как «Ты должен это выдержать, быть стоиком», как правило, не очень хорошо работают.

При этом, по её мнению, хорошей мотивационной составляющей может стать такое убеждение: «Как я замечательно потом отдохну».

«Где-то придётся поднапрячься, зато потом вообще отлично отдохнуть. Это так же, как люди летят на отдых, у них ночной самолёт, но тем не менее они себе говорят: «Зато через день я уже буду лежать на пляже» или «Я приеду в какое-то замечательное место», — привела пример психолог.

Она объяснила, что такая мотивация помогает преодолеть трудности и организм их выдерживает.

В связи с переносом выходного дня с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля россияне работают шесть дней — с 22 по 27 апреля.

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