Секс без обязательств: три главных правила краткосрочных встреч

Все больше людей предпочитают формат sex only. Чем так привлекателен секс без обязательств и какие правила существуют в этом формате, нам рассказал сексолог Виктор Антипенко.

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Почему выбирают секс без обязательств

По словам нашего эксперта, такой формат удобен тем, кто не планирует строить долгосрочных отношений, но не хочет отказываться от близости.

«В большом городе не так-то просто найти время на все сферы жизни, кроме того, кто-то полностью разочаровывается в свиданиях и выбирает формат близости, которая не подразумевает никакой эмоциональной связи», — комментирует эксперт.

В практике сексологов секс-онли предпочитают больше мужчины, так как для женщин секс без эмоциональной привязки довольно сложно осуществим.

Какие правила существуют в таком формате

Помните о безопасности во всем

В первую очередь, секс без обязательств подразумевает хорошую контрацепцию.

«Часто партнеров для такого формата выбирают чуть ли не случайных, вы не можете знать, что за человек перед вами, даже если он показал вам 10 справок о здоровье», — говорит сексолог.

Как минимум используем барьерную контрацепцию.

Заводим новый номер или аккаунт

Если вы точно знаете, что с партнером у вас только секс, не стоит давать о себе дополнительную информацию.

«В моей практики были случаи, когда клиент делился историями о шантаже и сталкинге бывших любовников, хотя уговор был лишь на секс. Здесь важно максимально оградить человека от вашей привычной жизни», — поясняет Виктор.

Не поленитесь завести отдельный номер телефона для регистрации на сайтах для поиска краткосрочного секса.

Не рассказывайте об этом знакомым

Женщинам чаще всего трудно не делиться с подругами новостями из своей личной жизни, однако постоянная смена партнеров и особенно рассказы о платформах, где вы ищите быстрый секс, — не лучшая идея.