Что делать, если на работе хамят и относятся, как к обслуге

Порой инструкции требуют от работников проглатывать любые выпады в свой адрес со стороны клиентов или начальства. Но у каждого из нас есть личные границы, и никто не вправе запретить нам их оберегать. Как правильно вести себя, если вам хамят и относятся как к обслуге, объяснил психолог Михаил Лабковский.

© Секрет Фирмы

Почему грубят на работе

Лабковский призвал помнить, что слова хамящего конкретно вас никак не характеризуют. Если человек делит других людей на «привилегированных» и «не очень», значит, он сам себя не уважает.

«Указывая на "ваше место", он попросту занимается самоутверждением за ваш счёт. Другое дело, позволяете вы это или пресекаете», — объяснил психолог

Нужно ли отвечать грубияну

Не обязательно следовать вашей рабочей инструкции, если она обязывает вас терпеть и проглатывать любые гадости в свой адрес. Вы имеете право защищать свои личные границы где-угодно, в том числе на работе.

«Ваша задача — без агрессии и нападок донести до человека, что он не имеет права вас унижать. Это непросто, но если захотите, вы этому научитесь», — добавил специалист.

Ранее психолог Юлия Харитонова подробно объясняла, как реагировать на пассивную агрессию в виде насмешек и перебивания.