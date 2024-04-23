Телеведущая раскрыла необычный секрет счастливого брака

Телеведущая из Австралии Эдвина Бартоломью заявила, что ее отношения с мужем стали более крепкими после того, как они начали жить отдельно. Необычный секрет семейного счастья она раскрыла в подкасте для издания Daily Telegraph.

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Бартоломью рассказала, что она с супругом, журналистом Нилом Варко всю неделю живут в разных домах, а встречаются только по выходным. Телеведущая добавила, что многие люди, которые узнают об особенности их брака, критикуют выбор супругов. Однако на резкие выпады в свой адрес ведущая отвечает, что прошло уже шесть лет со дня свадьбы, а они с мужем по-прежнему счастливы.

Журналистка объяснила, что они с супругом договорились жить в разных местах из-за трудных рабочих графиков каждого. Бартоломью добавила, что раздельное проживание позволяет больше ценить время, когда семья воссоединяется.

"Муж живет за городом с собакой, а я — в городе с детьми. Каждые выходные мы ездим туда и обратно или встречаемся где-то посередине. И нам не грозит развод, например, из-за храпа или желания по-разному обставить дом". Эдвина Бартоломью, телеведущая

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