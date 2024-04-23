Секс с завязанными глазами: почему стоит попробовать

Вы зашли в спальню — и вам нежно, но страстно завязали глаза. А дальше вы чувствуете на своей шее горячие губы и учащенное дыхание, а сильные руки ласкают вас. Начало уже возбуждает, правда? Интересно ведь, что будет дальше — при условии, что подглядывать нельзя? Предлагаем вам проверить сегодня же вечером — после прочтения этого материала предложите вашему партнеру секс вслепую. Он точно обрадуется такой инициативе — а вы получите невероятное наслаждение от близости. И вот почему.

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Секс с завязанными глазами придает остроты

Интим с повязкой на глазах — это, прямо сказать, извращение. Но не настолько грязное или странное, чтобы вы не могли рассказать об этом друзьям, так что все безопасно и даже мило.

«Повязки на глаза не сделает вас немедленно жестким садомазохистом, но если вы хотите разнообразить свою сексуальную жизнь, не доводя ее до какого-то безумия, это может стать тем самым маленьким шагом за рамки скучных приличий, который вам нужен для пикантности», — объясняет сексолог Ольга Василенко.

Отсутствие возможности видеть может снизить уровень запретов

Когда вы не можете смотреть в глаза своему любовнику, вы реже задумываетесь о том, как вы выглядите. «Так вы можете по-настоящему расслабиться и выключить рациональное мышление, что может привести к очень горячему сексу и более сильному оргазму», — говорит Ольга.

Отключение одного чувства усиливает другие

Например, простое прикосновение его пальцев к вашим бедрам (не говоря уже о сосках!) за две секунды превращается из обычного в электрическое, если вы не видите, что оно приближается. Без зрения все ощущения, запахи и вкусы, с которыми вы сталкиваетесь, становятся гораздо более интенсивными. И это волнует, правда!

Повышает доверие между партнерами

Такая близость может укрепить вашу связь. Позволить себе быть с завязанными глазами, пока ваш мужчина берет вас в буквальном смысле в свои руки, требует серьезного доверия. А это очень важно не только для секса, но и для отношений в целом!

Добавляет элемент неожиданности

Когда вы не видите, что вас ждет, любая мелочь может вас удивить.

«Это идеальная возможность для использования таких вещей, как перья, лед, масло и других любопытных штучек. Устройте игру — проведите по телу партнера всем, что ему будет приятно, но не говорите, что будет дальше», — предлагает Ольга.

Самое интересное — такие фокусы обычно возбуждают обоих.

Контроль ситуации

Завязывая партнеру глаза, вы оказываетесь режиссером праздника, и он доверяет вам все свое тело.