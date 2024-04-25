«Любовь моих детей — это подарок». Селин Дион о том, что помогает ей не опускать руки

В конце прошлого года стало известно, что 56-летняя Селин Дион борется со страшным недугом. Синдром скованного человека диагностировали у неё несколько лет назад. Симптомы этого заболевания таковы, что проявляются практически при любом влиянии внешних раздражителей. Человек при таком заболевании чувствует постоянный дискомфорт от резких звуков и прикосновений.

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В новом интервью Дион рассказала, что жить с таким диагнозом непросто. По словам артистки, сейчас она чувствует себя лучше благодаря терапии. Своим главным лекарством звезда называет возможность общаться с детьми.

«Любовь моих детей – это подарок. Они, а также все мои близкие и поклонники помогают мне преодолеть этот недуг. Люди, страдающие этим заболеванием, могут не иметь доступа к современным дорогим лекарствам, однако у них всегда есть то, что может помочь, – любовь», — рассказала Дион.

Сейчас Селин сосредоточена на семье, а также на работе над собственным документальным фильмом о синдроме скованного человека. Премьера ленты запланирована на 25 июня.