Психолог назвала шесть признаков, что вы нравитесь мужчине

При общении с мужчиной бывает трудно сразу угадать его намерения по отношению к женщине. В беседе с «Вечерней Москвой» психолог Ольга Романив назвала шесть признаков того, что вы действительно нравитесь мужчине.

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Прикосновения

Мужчины намного чаще и быстрее инициируют физический контакт, чем женщины. Если он не упускает возможности прикоснуться к вам, даже если в этом нет совершенно никакой необходимости, как правило, это выражение заинтересованности. Когда мужчина пытается вас приобнять, касается вашей руки или даже хлопает по плечу, все эти проявления являются прямым свидетельством романтического интереса. При этом, разумеется, прикосновения должны быть деликатными, потому что если он по-настоящему в вас заинтересован, то не будет рисковать и давить.

Внимание к деталям

В разговоре заинтересованный вами мужчина будет спрашивать о вашей личной жизни. Например, о том, есть ли у вас избранник, как закончились ваши предыдущие отношения, и тому подобное. Если он не перестает задавать вопросы о вашей личной жизни и о ваших предпочтениях, это верный признак того, что вы ему нравитесь. Он испытывает к вам настоящие чувства, если ценит все, что вы говорите и делаете. Может возникнуть ощущение, что мужчина цепляется за каждое ваше слово. Возможно, он также пытается понять, подойдете ли вы ему в будущем.

Дружба в социальных сетях

Когда женщина нравится мужчине, он будет искать способы поддерживать с ней контакт и, как правило, довольно быстро предлагает заключить дружбу в социальных сетях. Соцсети предлагают уникальную возможность постоянно поддерживать связь и использовать тысячи способов флирта. При этом не нужно доставать человека навязчивыми звонками. Мужчина не станет упускать возможность начать с вами беседу, например, просто отправив смайлик в ответ на историю.

Зрительный контакт

Зрительный контакт говорит о многом. Симпатия всегда подразумевает взгляд прямо в глаза. И, напротив, если мужчина прерывает зрительный контакт с вами и предпочитает смотреть вокруг — это признак того, что он к вам равнодушен. Если только у него нет нарушений эмоционального фона. Важно также обратить внимание на улыбку. Обычно, когда человек заинтересован в вас, его улыбка становится более продолжительной и широкой. Улыбки, как правило, случаются без причины. Вам не нужно рассказывать шутку или смешную историю, чтобы он улыбался.

Сокращение дистанции

Если парень слегка вторгается в ваше личное пространство, это может быть серьезным признаком того, что вы ему нравитесь. Обратите внимание на расстояние между вами, когда он рядом. Если он находится немного ближе, чем следовало бы, вы, вероятно, ему нравитесь. Если вы слегка придвинетесь, а он не отступит, это означает, что он открыт к сближению. Если в ответ он придвинется еще ближе, вы можете быть уверены, что вы ему действительно нравитесь.

Язык тела

Прежде всего, обратите внимание на то, обращен ли собеседник телом в вашу сторону. Открытая поза при этом также очень важна, руки в замке или скрещенные ноги — плохой знак. Его ноги расставлены на ширину плеч, плечи расслаблены, руки не скрещены, челюсть не сжата. Открытый язык тела — это признак того, что парень любопытен и внимателен к вам.