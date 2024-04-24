Какая привычка партнера может говорить об измене

Эксперт по отношениям Кристиан Грант назвал привычку вставать по ночам одним из признаков измены. То, почему она может свидетельствовать о неверности партнера, специалист объяснил в комментарии для Daily Star.

© Lenta.ru

Во время проведенного недавно опроса, организованного приложением для знакомств, 52 процента респондента признались, что у них возникали проблемы со сном после начала нового романа. Еще 15 процентов участников исследования из тех, кто изменял партнерам, рассказали, что просыпались раньше обычного, чтобы отправить сообщение любовнице или любовнику.

Грант объяснил, что у каждого человека есть собственный распорядок дня, и если в этом графике происходят необъяснимые изменения, это повод задуматься. При этом эксперт по отношениям добавил, что обращать внимание нужно даже на разовое проявление странного поведения.

Также специалист назвал повышенное внимание со стороны избранника или избранницы еще одним тревожным сигналом. Люди, которые изменяют, нередко начинают чаще обнимать и целовать партнера.

57 процентов респондентов признались, что испытывали сильную привязанность к партнерам во время измен

Ранее женщина, изменяющая любимому мужу на протяжении 14 лет, объяснила свое поведение. Она заявила, что отношения с любовниками наполняют ее страстью и помогают избежать рутины брака, так как они с мужем занимаются сексом только раз в неделю.