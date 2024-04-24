Ученые признали полезным вид общения, которого многие стесняются

Польза близкого общения очевидны — впрочем, эксперты уверены, что не менее полезным может быть общение с незнакомцами. Обсудили погоду с бариста в кофейне у дома? Поздоровались с соседом, который каждое утро выгуливает собаку? Эти взаимодействия могут показаться мимолетными и незначительными, но исследования показали, что подобное общение имеет большое значение.

© Super.ru

«Слабые связи обеспечивают нам доступ к другим людям, ресурсам и информации, к которым в противном случае у нас не было бы доступа. Кроме того, люди доверяют незнакомцам и наслаждаются общением с ними гораздо больше, чем они предполагали», — рассказала Ханна Коллинз, соавтор исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в интервью HuffPost.

Ученые стремились выяснить, какой объем взаимодействия с какими типами партнеров в наибольшей степени влияет на благополучие людей. Оказалось, что залог положительных эмоций и удовлетворенности жизнью — разнообразное и относительно равномерное общение с разными категориями собеседников. То есть идеальным вариантом будет, если из десяти бесед в день, например, у вас было два разговора с коллегами, два с друзьями, два с романтическим партнером, два с родителями и два с незнакомцами.

Эксперт посоветовала не бояться идти на контакт с незнакомыми людьми, но все же важно учиться «читать» окружающих. Скажем, человек в наушниках едва ли будет рад беседе, как и продавец, который обслуживает покупателей в спешке. Попробуйте пообщаться с теми, кто заскучал, или с теми, с кем у вас есть нечто общее. Например — если встретите соседей в лифте или подъезде!