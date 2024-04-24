«10 глупых вопросов»: зачем нужны нейрофизиологи, если есть психологи?

Нейрофизиолог — это не только удивительный специалист, который с помощью приборов может понять, что у вас происходит в голове. Это звание также может носить и представитель фундаментальной науки, занимающийся различными исследованиями нервной системы. Чем же нейрофизиологи отличаются от психологов? Какой карьерный рост у таких специалистов и где они учатся? Все это и многое другое авторы подкаста «10 глупых вопросов» выяснили в интервью с нейрофизиологом, психофизиологом и деканом факультета наук о жизни Московского института психоанализа Ольгой Сварник.

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Популярные вопросы нейрофизиологу: интервью

Где учиться на нейрофизиолога?

Московский институт психоанализа открыл новый факультет, который возглавляет сама гостья шоу. Он называется факультетом наук о жизни. В его рамках обучающиеся могут пройти программы по биологии, в том числе и по нейробиологии. Для бакалавриата есть нейробиология поведения человека и животных, а для магистратуры — нейробиология психического здоровья.

Сколько может зарабатывать нейрофизиолог?

Важно понимать, что нейрофизиологи бывают очень разные. Если речь идет о людях, которые выполняют исследования, например в области нейромаркетинга, то такие исследования должны оплачиваться очень хорошо.

Какой карьерный рост у нейрофизиолога?

Если говорить о научной области, то карьерная лестница может выглядеть следующим образом: лаборант-исследователь — младший научный сотрудник — научный сотрудник — старший научный сотрудник — ведущий научный сотрудник — главный научный сотрудник и где-то параллельно руководитель лаборатории и института.

Специалист отметила, что сегодня такая четкая и слабо сдвигаемая иерархия не очень популярна в мире. Сейчас чаще формируются научные, достаточно малые по размеру группы, которые руководятся каким-нибудь главным исследователем. Именно такие коллективы, занимающиеся какой-то проблематикой, в последнее время чаще получают научные гранты.

Зачем нужны нейрофизиологи, если есть психологи?

Вообще это совершенно разные профессии, отметила Сварник. В обыденном смысле люди, как правило, считают, что психолог — это тот, кто может проникнуть в ваши мысли и предсказать ваше поведение или еще что-то забавное. Однако это не совсем так. Как и то, что нейрофизиолог якобы может проникнуть в ваш внутренний мир с помощью регистрации чего-нибудь в мозге.

Внутри психологии есть те, кого интересует помощь другим. То есть они не просто могут вам сказать о проблеме, но и предложить способы борьбы с ней и оказать содействие.

А есть те, кто занимается фундаментальной наукой. Такие специалисты тоже есть, и они очень интересные вещи выясняют, которыми потом пользуются психологи, помогающие другим людям.

Что делать, если сердце и мозг советуют по-разному?

Под «сердцем» в таких случаях часто подразумеваются какие-то интуитивные желания что-то сделать, а под «мозгом» — когнитивные способности.

Когда мы говорим, что надо выбирать сердцем, то часто имеем в виду, что не надо проводить сложный когнитивный анализ. Надо просто как бы почувствовать, что будет правильно. И вот если мы будем переходить на уровень того, что происходит внутри нашего организма, то становится очевидно, что это все мозг. Сердце так «разговаривать» не умеет. Просто есть вещи, которые мы не осознаем, а есть вещи, которые осознаем, но это все в итоге работа наших нейронов.

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