Психолог Канищева рассказала, как пережить расставание

После разрыва отношений наступает сложный период, который требует особого внимания. Семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева подчеркнула, что важно дать себе время прожить все негативные эмоции после расставания.

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Эмоциональная боль, вызванная разрывом, напоминает чувство утраты и потери чего-то важного. Канищева рекомендует использовать определенные приемы, которые помогут пережить этот период.

Важно дать себе возможность полностью прожить свои чувства, не подавляя грусть, злость или разочарование. Она также советует установить себе срок для грусти, после которого начать строить жизнь заново. Для того чтобы избавиться от воспоминаний о бывшей любви, можно использовать физические упражнения, которые помогут отвлечь мозг и улучшить настроение.

Канищева подчеркнула важность обращения к специалисту для работы над собой и избежания повторения ошибок в будущих отношениях.

— Специалист научит вас навыкам коммуникации, поможет с ориентирами для выбора партнера, а также поможет найти причину, по которой вы выбирали не подходящего для вас партнера, — рассказала в интервью для РИАМО эксперт.

Комбинация физической активности и эмоциональной работы поможет справиться с переживаниями и эффективно восстановиться после расставания.

Также кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова рассказала «Вечерней Москве», как следует себя вести после расставания.