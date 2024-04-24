Семь признаков отношений «в одни ворота»

Полноценные здоровые отношения никогда не заставят вас усомниться в себе, мучаться от чувства неполноценности и даже одиночества, несмотря на наличие постоянного партнера. Следующие 7 признаков помогут распознать «игру в одни ворота» и вовремя принять меры.

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Вы отдаете гораздо больше, чем получаете

Отношения — не математическое уравнение, так что совершенно нормально, если один из партнеров вкладывается немного больше морально или физически — было бы странно дотошно вести список знаков внимания и одолжений друг другу ради непогрешимого баланса. При этом важно, чтобы принимающая сторона так же прикладывала усилия и принимала роль донора время от времени. Иначе здоровый взаимообмен превращается в безответную самоотдачу.

Вы жертвуете своими потребностями

В однобоких отношениях вы вскоре обнаружите, что регулярно перекраиваете свои планы, жертвуете своими потребностями и идете на компромисс в вопросах достижения жизненных целей, однако партнер, принимая все это как должное, не делает того же самого для вас. При этом зачастую на вас возложены большие надежды — мужчина всегда может к вам обратиться, но стоит только попросить его об одолжении, как окажется, что вы «думаете только о себе» и «слишком требовательны» и «эгоистичны».

Он апеллирует к неблагодарности

Вы можете столкнуться с типичной ситуацией, когда «неблагодарность» становится аргументом для манипуляций. «Даже спасибо не сказала», «неблагодарная» и другие фразы с тем же смыслом и посылом призваны заставить вас почувствовать себя должной. При этом обвиняющий может иметь в виду те «блага», в которых вы не нуждались и о которых не просили. К тому же, люди с такой претензией редко сами способны на своевременную благодарность и признание чужого вклада в общее дело. И снова проблема очевидна — партнер пытается вас подчинить и ни во что не ставит ваши реальные интересы.

Вы всегда виноваты

При малейшем конфликте вы уже даже не сомневаетесь, что останетесь «крайней»? Даже если вы искренне верите, что партнер умнее и сообразительнее, стоит насторожиться — идеальных людей не бывает, как и тех, кто всегда ошибается, тем более в романтической связи, где ответственность всегда несут двое. Не стоит мириться с ролью козла отпущения — это явный признак эксплуатации в отношениях.

Вас не слышат

Здоровые отношения создают безопасное пространство, где вы можете свободно выражать свою точку зрения, не боясь осуждения. Когда все ваши мнения, включая доводы с аргументами, игнорируются на постоянной основе, может возникнуть впечатление, что вы как-то не так объясняете или непонятно говорите — это не так, вас не слышат, потому что не хотят слышать. Ситуация в таких случаях развивается как в старом печальном анекдоте: «Конечно, у тебя должно быть свое мнение, и я его тебе сейчас скажу».

Партнер безапелляционно доминирует

Не важно, идет речь о телефонном разговоре или планах на вечер — его желания и решения для вас закон. Ему неудобно говорить? Разговор закончен. Он забронировал ресторан? Ваш визит к стоматологу автоматически должен быть перенесен. И ситуации становятся только абсурднее. Сперва это доминирование может даже казаться симпатичным благодаря чувству защищенности. Но со временем становится ясно, что у вас нет права голоса — это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.

Ваши победы остаются незамеченными

Один из плюсов близкого общения — возможность разделить не только горе, но и радости. Ведь победы гораздо приятнее, когда есть с кем их разделить. Обратите внимание, как ваш спутник реагирует на ваши достижения и как празднует свои. Если его успехи — всегда повод закатить пир, а ваши заставляют вас клянчить элементарную похвалу — что это, если не унижение? Пора остановить процесс обесценивания вас как личности.

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