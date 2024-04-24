Жизненная энергия: почему мы ее теряем и как восполнить ресурс
Современная жизнь диктует свои условия: человек должен везде успевать, быть бодрым и работоспособным. Но многие уже с утра чувствуют себя как выжатый лимон. Выпивая чашку кофе, люди надеются на то, что это наполнит их энергией, позволит успешно прожить новый день. Однако в большинстве случаев ароматный напиток проблему не решает. Об эффективных методах, которые помогут справиться с апатией и бессилием, WomanНit рассказала нейрокоуч, специалист по работе с мышлением Мария Петерс.
Основные причины дефицита энергии
Если вы постоянно находитесь в состоянии нехватки энергии, то тут ни кофе, ни энергетические напитки не помогут. Наш эксперт:
«Факторы, провоцирующие развитие таких отклонений, могут быть самыми разными — от недостатка микроэлементов и гормональных сбоев до усталости от жизни и невозможности самореализоваться».
Мария рассказала нам, как действовать, чтобы нормализовать ситуацию.
Работа — любимая или нет?
Первое, на что стоит обратить внимание — тем ли делом вы занимаетесь на данный момент. Важно определиться, нравится ли оно вам, приносит ли удовлетворение. Нейрокоуч:
«Любимая работа вдохновляет, наполняет бодростью, заставляет сердце гореть. Так вы сами сможете генерировать ресурсы внутри себя. Люди — электромагнитные существа: мы перерабатываем энергию земли и солнца, адаптируя ее под человеческое тело».
Проверить здоровье
Также Мария советует сдать анализы на микроэлементы. В случае дефицита жизненно важных веществ могут угасать некоторые функции, и организму приходится брать энергию из запасов на будущее. Среди основных симптомов таких проблем — хроническая усталость, слабость, сухость кожи и волос, плохая память, ухудшение зрения, снижение иммунитета. Если недостаток микроэлементов подтвердился, важно обратиться к врачу для получения лечения.
Как повысить уровень энергии
Если со здоровьем и работой все в порядке, то есть несколько вариантов вернуть себе энергию и стать активнее.
Физические упражнения
Мария:
«Начните двигаться: бегать, прыгать или танцевать. Это сразу наполнит вас новыми жизненными силами. Работа с телом — важный элемент для поднятия общего тонуса».
Наш эксперт советует:
- Ежедневно проводить небольшую утреннюю зарядку, включающую легкую растяжку, круговые движения руками и ногами. Это быстро разбудит организм и улучшит кровообращение;
- Глубокое дыхание также поможет увеличить уровень энергии. Сделайте вдох через нос, подождите несколько секунд, затем медленно выдохните через рот;
- Практика йоги позволит вам собраться с силами, снять напряжение и улучшить общее самочувствие. Этот метод поможет достичь гармонии между телом и разумом.
Помощь природы
«Встаньте босыми ногами на землю, глубоко и быстро подышите. Совсем скоро вы ощутите, как тепло приходит в ваши стопы и ладони. Это и есть естественная энергия, которая поможет вам идти вперед», — советует нейрокоуч.
Чаще бывайте на свежем воздухе, наедине с собой или в местах силы. Природа зарядит своей мощью и даст возможность вспомнить, кто вы есть на самом деле.
Позитивное мышление
Если часто думать о том, что тревожит, беспокоит или волнует, вы лишаетесь своих ресурсов. Скажите про себя: «Я разрываю все связи с этой ситуацией и возвращаю энергию здесь и сейчас». Остановите мысли, просто наблюдайте и ощущайте, как силы в виде тепла вливаются в ваше тело. Мария:
«Вместе с этим начните делать то, что вас заряжает, вдохновляет, приносит радость и удовольствие. Тогда вы долго не вспомните о нехватке энергии — ее и так будет в избытке».
Картинка прекрасного будущего
«Представьте свое идеальное будущее, пофантазируйте, где вы находитесь, что делаете, сколько зарабатываете. Подумайте о перспективах, о том, как вы будете жить, рассмотрите мельчайшие детали. Важно всем своим нутром ощутить состояние счастья, гармонии и удовлетворенности жизнью. Почувствуйте себя целостным, тем, кем вы хотели бы стать. Наслаждайтесь положительными эмоциями, наполняйтесь энергией прекрасного будущего. Войдите в состояние вибраций, которым соответствует то, что ждет впереди. Необходимо просто отключить мысли и погрузиться в мечты», — советует наш эксперт.
Эта практика зарядит вас энергией, придаст уверенности в себе и вернет жизненные силы.