Жизненная энергия: почему мы ее теряем и как восполнить ресурс

Современная жизнь диктует свои условия: человек должен везде успевать, быть бодрым и работоспособным. Но многие уже с утра чувствуют себя как выжатый лимон. Выпивая чашку кофе, люди надеются на то, что это наполнит их энергией, позволит успешно прожить новый день. Однако в большинстве случаев ароматный напиток проблему не решает. Об эффективных методах, которые помогут справиться с апатией и бессилием, WomanНit рассказала нейрокоуч, специалист по работе с мышлением Мария Петерс.

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Основные причины дефицита энергии

Если вы постоянно находитесь в состоянии нехватки энергии, то тут ни кофе, ни энергетические напитки не помогут. Наш эксперт:

«Факторы, провоцирующие развитие таких отклонений, могут быть самыми разными — от недостатка микроэлементов и гормональных сбоев до усталости от жизни и невозможности самореализоваться».

Мария рассказала нам, как действовать, чтобы нормализовать ситуацию.

Работа — любимая или нет?

Первое, на что стоит обратить внимание — тем ли делом вы занимаетесь на данный момент. Важно определиться, нравится ли оно вам, приносит ли удовлетворение. Нейрокоуч:

«Любимая работа вдохновляет, наполняет бодростью, заставляет сердце гореть. Так вы сами сможете генерировать ресурсы внутри себя. Люди — электромагнитные существа: мы перерабатываем энергию земли и солнца, адаптируя ее под человеческое тело».

Проверить здоровье

Также Мария советует сдать анализы на микроэлементы. В случае дефицита жизненно важных веществ могут угасать некоторые функции, и организму приходится брать энергию из запасов на будущее. Среди основных симптомов таких проблем — хроническая усталость, слабость, сухость кожи и волос, плохая память, ухудшение зрения, снижение иммунитета. Если недостаток микроэлементов подтвердился, важно обратиться к врачу для получения лечения.

Как повысить уровень энергии

Если со здоровьем и работой все в порядке, то есть несколько вариантов вернуть себе энергию и стать активнее.

Физические упражнения

Мария:

«Начните двигаться: бегать, прыгать или танцевать. Это сразу наполнит вас новыми жизненными силами. Работа с телом — важный элемент для поднятия общего тонуса».

Наш эксперт советует:

Ежедневно проводить небольшую утреннюю зарядку, включающую легкую растяжку, круговые движения руками и ногами. Это быстро разбудит организм и улучшит кровообращение;

Глубокое дыхание также поможет увеличить уровень энергии. Сделайте вдох через нос, подождите несколько секунд, затем медленно выдохните через рот;

Практика йоги позволит вам собраться с силами, снять напряжение и улучшить общее самочувствие. Этот метод поможет достичь гармонии между телом и разумом.

Помощь природы

«Встаньте босыми ногами на землю, глубоко и быстро подышите. Совсем скоро вы ощутите, как тепло приходит в ваши стопы и ладони. Это и есть естественная энергия, которая поможет вам идти вперед», — советует нейрокоуч.

Чаще бывайте на свежем воздухе, наедине с собой или в местах силы. Природа зарядит своей мощью и даст возможность вспомнить, кто вы есть на самом деле.

Позитивное мышление

Если часто думать о том, что тревожит, беспокоит или волнует, вы лишаетесь своих ресурсов. Скажите про себя: «Я разрываю все связи с этой ситуацией и возвращаю энергию здесь и сейчас». Остановите мысли, просто наблюдайте и ощущайте, как силы в виде тепла вливаются в ваше тело. Мария:

«Вместе с этим начните делать то, что вас заряжает, вдохновляет, приносит радость и удовольствие. Тогда вы долго не вспомните о нехватке энергии — ее и так будет в избытке».

Картинка прекрасного будущего

«Представьте свое идеальное будущее, пофантазируйте, где вы находитесь, что делаете, сколько зарабатываете. Подумайте о перспективах, о том, как вы будете жить, рассмотрите мельчайшие детали. Важно всем своим нутром ощутить состояние счастья, гармонии и удовлетворенности жизнью. Почувствуйте себя целостным, тем, кем вы хотели бы стать. Наслаждайтесь положительными эмоциями, наполняйтесь энергией прекрасного будущего. Войдите в состояние вибраций, которым соответствует то, что ждет впереди. Необходимо просто отключить мысли и погрузиться в мечты», — советует наш эксперт.

Эта практика зарядит вас энергией, придаст уверенности в себе и вернет жизненные силы.