Названа нормальная длительность полового акта

У большинства мужчин средняя продолжительность полового акта равна семи минутам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.

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Лубенников назвал нормальной и здоровой длительность полового акта от пяти до десяти минут. По его словам, многие мужчины начинают бить тревогу из-за ускоренной эякуляции, если их фрикционный период длится менее пяти минут. Однако, обнадежил врач, их опасения напрасны.

"Даже при одной минуте не всегда ставится этот диагноз. Для постановки диагноза, помимо времени фрикционного периода, должны быть неудовлетворенность у мужчины или в паре", - Александр Лубенников, уролог, сексолог.

Врач объяснил, что во время диагностики и лечения принципиально важно, когда началась ускоренная эякуляция: после какого-то события или с самого начала половой жизни. Специалист добавил, что говорить о расстройстве можно при нарушении потенции, ведь быстрая эякуляция — частый спутник проблем с эрекцией.

Напоследок доктор медицинских наук отметил, что современная медицина позволяет справиться с проблемой и продлить время полового акта. В ход идут различные методики — от психотерапии до операции. Главное — не стесняться обращаться к врачам со своими проблемами, заключил врач.

Ранее Лубенников предупредил о неочевидной опасности для потенции. По его словам, сексуальную жизнь мужчин может испортить сидячий образ жизни.