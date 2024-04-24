Что такое пять языков любви? Теория Гэри Чепмена

Уже более 30 лет назад американский писатель Гэри Чепмен издал книгу «5 языков любви», в которой описал свою одноименную теорию. Произведение стало по-настоящему легендарным. Пять лет подряд книга находилась в списке бестселлеров по версии The New York Times. И даже сейчас она не утратила свою актуальность. В чем заключается суть концепции Чепмена? Зачем разбираться в языках любви? И что об этой теории думает профессиональное психологическое сообщество? Рассказывает «Лента.ру».

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Теория о пяти языках любви

Эта концепция была описана в одноименной книге американского писателя, радиоведущего и пастора баптистской церкви Гэри Чепмена еще в 1992 году.

Основной смысл произведения заключается в том, что автор разделяет понятия «любовь» и «влюбленность». Под вторым он подразумевает лишь временный всплеск гормонов и эмоций, эйфорию, которая может закончиться в любой момент.

А вот любовь, по мнению Чепмена, это, скорее, действие, а не просто состояние. То есть любящий человек ежедневно делает выбор продолжать любить, что требует от него определенной силы воли, дисциплины и ответственности

Чепмен описывает пять основных способов, которыми люди выражают любовь. А так как, с точки зрения лингвистики, антропологии и философии, люди — говорящие существа, и именно этим отличаются от животных, автор называет такие способы языками.

Писатель подчеркивает: у каждого человека есть один основной и один дополнительный язык любви. И зачастую мы пытаемся «говорить» с партнером именно с их помощью. Как раз в этом Чепмен видит основной источник большинства конфликтов в паре.

Дело в том, что стоит выучить язык любви второго человека, а не использовать по отношению к нему свой собственный — только тогда партнер почувствует себя действительно любимым

Для этого автор рекомендует наблюдать за своим любимым человеком, смотреть, как он сам выражает любовь к другим, и делать выводы.

Какие языки любви бывают

Итак, существует пять основных языков любви, которые описывает Чепмен в своей книге. Расскажем о них подробнее

1. Ободряющие слова

Такой язык еще называют «поощряющими словами». Это вербальное выражение любви через похвалу, благодарность, подчеркивание ценности и значимости партнера. В свою очередь критика, замечания, словесные колкости в этом случае интерпретируются как отсутствие чувств.

«Наверняка вы замечали, что некоторые люди смущаются от комплиментов, а некоторые, наоборот, не представляют себя без них, в их отсутствии они сразу ощущают себя незначимыми, — говорит «Ленте.ру» психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Альбина Собина. — Для второй категории "ободряющие слова" ясно доносят мысль: "Если я тебя хвалю, ты для меня много значишь. Больше, чем кто-либо. Ведь только ты — такой прекрасный человек"».

2. Качественное время

«Люблю» на этом языке говорится, когда человек выбирает проводить значительно больше времени с партнером, нежели с другими людьми или даже с самим собой.

«Суть второго языка любви заключается в желании быть подолгу вместе, но не просто занимаясь своими делами, находясь рядом, а поддерживая разговор, оставаясь в контакте. Человек с таким языком любви говорит себе: "Мой партнер хочет, чтобы я вместе с ним был как можно больше времени, не значит ли это, что он готов разделить со мной всю жизнь?"» — поясняет эксперт.

3. Подарки

Неважно, дорогие подарки или маленькие, но приятные сюрпризы — знак внимания, который можно считать общепризнанным. Для «говорящего» на этом языке любви, он имеет еще большую ценность. Это символ, который несет следующий посыл: «Я люблю тебя, поэтому хочу радовать такими вещами, которые, как мне кажется, принесут тебе удовольствие, вызовут твою улыбку, восторг или будут иметь какую-то пользу для тебя».

4. Прикосновения

Этот язык любви может выражаться в разных вариантах физической близости. Человеку, для которого важны прикосновения, всегда будет хотеться поцелуев, объятий, поглаживаний и других ласк.

«"Любить человека — хотеть касаться", говорил Станиславский. В этом языке тактильные ощущения являются главенствующими, они выражают ту самую связь с объектом любви, показывают его исключительность для партнера», — уточняет психолог.

5. Помощь

В этом случае, по словам Альбины Собиной, именно дела, а не слова будут иметь значение.

«Так, помыть посуду, разгрузить в вопросе других домашних обязанностей, сходить в магазин или аптеку — все это тоже проявление любви. "Я беру часть твоих дел на себя, ведь мне так важно, быть полезным для тебя, заботиться и освобождать твое время для радости", — думает человек с этим языком любви», — объясняет эксперт.

Зачем нужны языки любви

Гэри Чепмен считал, что определить свой язык любви необходимо, во-первых, для того, чтобы самому лучше понимать свои потребности, и, во-вторых, чтобы лучше донести их своему партнеру.

«Чем больше в паре позитивных эмоций, связанных друг с другом, тем большим потенциалом будет обладать союз, — Альбна Собина, психолог, —Например, если мы предпочитаем язык подарков, а возлюбленный говорит на языке времени, то ссоры неизбежны. Мы просто не сможем договориться, — рассказывает Собина. — Партнеру будет казаться, что его на самом деле не любят. Считается, что после изучения теории о пяти языках мы поймем, на каком языке он выражал свою любовь, и, если захотим сохранить отношения, то сможем "выучить" еще один язык вместо того, чтобы пытаться насильно перестроить друг друга. Чем больше мы знаем о том, как себя вести в целом, тем больше успеха («социальных поглаживаний», подтверждений своей ценности, материальных и нематериальных ресурсов) мы можем добиться. То же самое и в любви: благодаря определенному поведению мы можем получить больше «бонусов»».

Критика теории

Тем не менее концепция пяти языков любви постоянно подвергается критике. В чем же дело? И действительно ли так важно, на каком языке любви говорите вы?

«Как ни странно, плюсы этой системы оборачиваются ее же минусами. Знаешь, что и как нужно делать, — добиваешься нужных результатов. Казалось бы, все пазлы сложены: можно учить пять языков любви, чтобы стать в ней успешным. Но такой подход, как считают многие психологи, сильно упрощает понимание отношений между людьми», — отмечает эксперт.

По мнению психолога, выучивая язык любви другого для того, чтобы самому оставаться любимым, мы противоречим своей основной потребности: быть принятыми и понятыми такими, какие мы есть

Мы словно искусственно создаем контакт, упуская глубокую внутреннюю связь личностей, признающих друг друга в своем полном естестве.

«Сама идея книги довольно полезна для осведомления о различных способах выразить чувства, она может пригодиться в развитии эмоционального интеллекта. Но зачем же ограничивать себя только ими? — Альбна Собина, психолог, — Повторюсь: языки Чепмена — это лишь способы проявления эмоций. Можно говорить на разных языках любви одновременно, просто выбирая тот, что наиболее актуален сейчас для нас, партнера и обстоятельств, в которых мы находимся».

Альбина Собина убеждена: большинство людей использует не один язык любви. Ведь то, насколько разнообразно мы показываем свою заинтересованность человеку, зависит от того, насколько открыта к нему наша психика. И здесь роль играет сочетание множества факторов: темперамент, воспитание, жизненный опыт, самочувствие.

Еще один немаловажный момент в критике данной концепции заключается в том, что ее автор — Гэри Чепмен — даже не имеет психологического образования. Он не психолог, а религиозный деятель, искусствовед и антрополог.

Мнение науки

Научные исследования не подтверждают достоверность теории о пяти языках любви.

Так, ученые из Университетов Йорка и Торонто (Великобритания и Канада) в ходе своей научной работы над этой концепцией подчеркнули:

Непрезентабельную выборку, на основе которой Чепмен делал свои выводы (по их словам, это были «очень религиозные, традиционные, моногамные пары»);

сомнительный метод определения доминирующего языка любви: Ученые, проводя опрос, выяснили, что все из перечисленных языков любви были одинаково важны для участников их исследования.

Также в ходе эксперимента удалось выяснить, что люди, которые одинаково выражали свою привязанность, далеко не во всех случаях ощущали себя счастливыми в отношениях.