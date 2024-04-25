Откуда на работе берутся сотрудники-призраки

Как показал опыт российских компаний, примерно половина из них сталкивалась с «гостерами» — сотрудниками, которые резко пропадают, не отвечают на звонки, сообщения и т.д. Термин «гостинг» образован от английского ghost — «призрак». Кто такие сотрудники-призраки, откуда они берутся и как их распознать, рассказали специалисты в области HR.

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Почему сотрудники пропадают

Сотрудник-призрак может вдруг перестать выходить на связь в день дедлайна, не отвечать на звонки и заблокировать своего руководителя во всех мессенджерах и соцсетях, рассказала RuNews24.ru основатель рекрутингового агентства DigitalHR Екатерина Гаврилова. Или пройти собеседование, а получив офер, пропасть.

Причинами могут быть:

конфликты,

недовольство условиями работы,

нехватка времени,

смена приоритетов,

обычное разгильдяйство.

Как выглядит типичный гостер

Чаще всего в призраков превращаются две категории сотрудников:

вчерашний выпускник, который не уверен в выбранной профессии или компании;

эмоционально неустойчивый человек, который подозрительно часто меняет места работы.

Всех их объединяет одно — у них нет финансовых и социальных обязательств — детей, съёмного жилья, кредитов и т.д.

Почему не стоит прибегать к гостингу

Ошибка гостеров в том, что они не думают о своём имидже на рынке труда. И очень зря. Их профайл в любом случае будет храниться у компании, а у рекрутёров «долгая память», заявила изданию HR-директор компании TalentTech Яна Савченко.

Что делать, если на работе хамят

Никакая корпоративная этика не стоит выше личных границ человека. Если на работе вы постоянно сталкиваетесь с хамством и грубостями от клиентов или начальства, вы не обязаны это терпеть, заявил психолог Михаил Лабковский.

Задача сотрудника в этом случае — без агрессии и нападок донести до человека, что он не имеет права вас унижать.

Главное — помнить, что слова хамящего конкретно вас никак не характеризуют, посоветовал Лабковский.