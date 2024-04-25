Эксперты дали советы, как перестать слишком много думать и накручивать себя

Существует множество причин, по которым люди могут быть склонны к накручиванию себя. Например, генерализованное тревожное расстройство часто вызывает постоянное беспокойство о будущем. То же самое касается чувства неловкости при межличностном взаимодействии, повседневных неудач.

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Отвлекайтесь. Способов для этого множество. Они могут включать простые математические вычисления, перечисление объектов определенной категории или пение песни, чтение книги, прослушивание музыки, разговор с другом. В рамках одного исследования выяснилось, что почти 50% респондентов сообщили, что отвлечение им помогло справиться с надумыванием. Большинство участников также заявили, что меньше беспокоятся и размышляют, когда общаются с другими людьми.

Практикуйте осознанность. Исследования показали, что медитация осознанности эффективна для уменьшения симптомов тревоги и депрессии. Чаще всего для этого нужно сосредоточиться на собственном дыхании или на том, что вокруг.

Медитируйте с мантрой. Повторяйте во время медитации мантру, мысленно или вслух.

Бросьте вызов своим мыслям. Когда вы слишком много думаете, важно спросить себя, отражают ли ваши мысли реальную ситуацию.

Подумайте о приятных воспоминаниях. Вспомните случай, когда вы добились успеха, почувствовали себя счастливым или получили похвалу от других.

Используйте дыхательные техники. Это один из способов уменьшить стресс и успокоить разум. Попробуйте такую ​​схему дыхания, при которой вы вдыхаете, задерживаете дыхание и выдыхаете в течение одного и того же количества времени (например, в течение 4−5 секунд).

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Попробуйте прогрессивную мышечную релаксацию. Это метод, при котором вы сначала напрягаете каждую группу мышц тела, а затем расслабляете её. Научно доказано, что это помогает справиться со стрессом.

Сосредоточьтесь на своих ощущениях. Точнее, на зрении, обонянии, слухе, вкусе и осязании. Перечислите одну или несколько вещей, которые вы замечаете каждым органом чувств.

Ведите дневник. Это поможет снизить уровень кортизола, гормона стресса.

Занимайтесь спортом. Физические упражнения высвобождают в организме химические вещества, которые вызывают чувство расслабления и спокойствия. Также известно, что регулярная активность улучшает сон.

Составляйте планы. Разбейте все ваши дела на отдельные задачи. Это поможет избежать перегруженности.

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