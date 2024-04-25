Эксперты дали советы, как перестать слишком много думать и накручивать себя
Существует множество причин, по которым люди могут быть склонны к накручиванию себя. Например, генерализованное тревожное расстройство часто вызывает постоянное беспокойство о будущем. То же самое касается чувства неловкости при межличностном взаимодействии, повседневных неудач.
Отвлекайтесь. Способов для этого множество. Они могут включать простые математические вычисления, перечисление объектов определенной категории или пение песни, чтение книги, прослушивание музыки, разговор с другом. В рамках одного исследования выяснилось, что почти 50% респондентов сообщили, что отвлечение им помогло справиться с надумыванием. Большинство участников также заявили, что меньше беспокоятся и размышляют, когда общаются с другими людьми.
Практикуйте осознанность. Исследования показали, что медитация осознанности эффективна для уменьшения симптомов тревоги и депрессии. Чаще всего для этого нужно сосредоточиться на собственном дыхании или на том, что вокруг.
Медитируйте с мантрой. Повторяйте во время медитации мантру, мысленно или вслух.
Бросьте вызов своим мыслям. Когда вы слишком много думаете, важно спросить себя, отражают ли ваши мысли реальную ситуацию.
Подумайте о приятных воспоминаниях. Вспомните случай, когда вы добились успеха, почувствовали себя счастливым или получили похвалу от других.
Используйте дыхательные техники. Это один из способов уменьшить стресс и успокоить разум. Попробуйте такую схему дыхания, при которой вы вдыхаете, задерживаете дыхание и выдыхаете в течение одного и того же количества времени (например, в течение 4−5 секунд).
Попробуйте прогрессивную мышечную релаксацию. Это метод, при котором вы сначала напрягаете каждую группу мышц тела, а затем расслабляете её. Научно доказано, что это помогает справиться со стрессом.
Сосредоточьтесь на своих ощущениях. Точнее, на зрении, обонянии, слухе, вкусе и осязании. Перечислите одну или несколько вещей, которые вы замечаете каждым органом чувств.
Ведите дневник. Это поможет снизить уровень кортизола, гормона стресса.
Занимайтесь спортом. Физические упражнения высвобождают в организме химические вещества, которые вызывают чувство расслабления и спокойствия. Также известно, что регулярная активность улучшает сон.
Составляйте планы. Разбейте все ваши дела на отдельные задачи. Это поможет избежать перегруженности.
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