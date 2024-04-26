Психолог опроверг миф о пользе спонтанных покупок в борьбе со стрессом

Привычка совершать импульсивные покупки свидетельствует о том, что пора обратиться к психологу, рассказал НСН Андрей Миронов.

Спонтанные покупки часто помогают россиянам справиться с чувством одиночества и восполнить недостаток внимания, заявил в интервью НСН психолог, кандидат медицинских наук Андрей Миронов.

Доля потребителей, совершающих импульсивные покупки не реже раза в месяц, составляет 35%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов BNPL (buy now, pay later) «Долями» и Tinkoff Data. При этом уточняется, что как минимум 18% респондентов совершают спонтанные покупки каждую неделю. По мнению Миронова, за подобным потребительским поведением часто скрываются более глубинные проблемы.

«На несколько минут после спонтанной покупки может стать легче, но спустя время стресс и желание покупать возвращаются вновь. Поэтому то, что спонтанные покупки избавляют от стресса – миф. Таким образом человек заполняет пустоту в своей душе, компенсирует ее, окружая себя вещами. Он пытается снять напряжение и стресс, однако истинная причина таких покупок гораздо глубже. Это может быть чувство одиночества, недостаток внимания, необходимость в похвале и одобрении окружающих», - сказал он.

Психолог также пояснил, что магазины намеренно создают дополнительные условия, мотивируя людей покупать все больше.

«Магазины всячески стараются привлечь покупателей. Одной из самых действенных является такая уловка, как ограничения по времени на покупку. Это создает иллюзию важности и нужности товара. Человек думает: «У меня есть всего несколько часов на принятие решения. А ведь хорошее долго не лежит. Значит, надо брать, пока другой не забрал». А потом человек уже думает, зачем он это приобрел», - заявил Миронов.

Как добавил собеседник НСН, тем, кто регулярно совершает спонтанные покупки, стоит обратиться за помощью к психологу. Простые рекомендации также могут помочь побороть «вредную привычку».

«Важно признать, что существует проблема. Далее необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Стоит совершать покупки исключительно в офлайн-магазинах с помощью наличных, что создаст ощущение траты реальных денег. Следует составлять список покупок и придерживаться его. Ходить за покупками с человеком, который, если что, сможет остановить. Помимо прочего, важно избегать просмотра рекламы, чтобы не было соблазна. Также необходимо обратиться к психологу, так как причина спонтанных покупок, конечно, есть. С ней можно справиться, это поможет контролировать спонтанные покупки и сбережет деньги для чего-то более важного и нужного», - подытожил психолог.

Ранее сообщалось, что в 2023 году объем онлайн-торговли в России вырос на 28%. При этом основная доля продаж приходилась на цифровую и бытовую технику (18%), мебель и товары для дома (15,4%), одежду и обувь (14,6%), напоминает «Радиоточка НСН».