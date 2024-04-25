Михаил Лабковский рассказал, как избавиться от чувства вины после потери близкого

В своем телеграм-канале Михаил Лабковский затрагивает не только тему любовных отношений, хотя она пользуется спросом. Накануне читательница народного психолога поделилась с ним своей душераздирающей историей. Девушка поругалась с бабушкой и ушла на работу, хлопнув дверью, а днем у женщины случился инфаркт.

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«Ее больше нет, я даже не могу попросить прощения! Я очень ее любила, а в тот день просто вспылила. Как жить дальше?» — обратилась за помощью к специалисту подписчица.

Психолог сразу обозначил: подготовиться к смерти близкого человека невозможно, а потому и продумать свои действия до.

«Чувство вины при потере близкого — это нормальная реакция. Часто вина возникает из-за того, что вы говорите себе: "я не сделал(а)", "я мог(ла) бы", "надо было". Многие люди мучаются еще и оттого, что редко звонили, ругались, мало навещали», — написал Лабковский.

За то, что девушка, вероятно, обидела бабушку, она винить себя не должна: каждый день человек сталкивается с разными ситуациями и действует исходя из собственных чувств.

От чувства сожаления о содеянном можно попытаться избавиться, подчеркнул психолог, написав письмо.

«Расскажите все то, что близкий человек должен услышать, — обратился к читательнице Лабковский. — Подробно опишите свои переживания и объясните, что чувствуете. Письмо можно сохранить, отнести на кладбище, сжечь — решать вам. Главное, поделитесь своими чувствами и "поговорите" с бабушкой через бумагу».

А если не поможет, Михаил советует обратиться к психологу, чтобы не оставаться наедине со своим горем.