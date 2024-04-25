Раскрыты главные причины нежелания мужчин заниматься сексом

Сексолог Трейси Кокс считает заблуждением, что все мужчины постоянно хотят заниматься сексом. Главные причины отказа от интимной близости она раскрыла изданию Daily Mail.

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По словам Кокс, многие женщины начинают подозревать мужей в измене, если интимная жизнь сходит на нет. Однако, по ее словам, этому есть и другие объяснения. Первой причиной она назвала проблемы с потенцией, о которых мужчина не хочет рассказывать.

«К несчастью для мужчин, на эрекцию влияет довольно много вещей. Диабет, болезни сердца, высокое кровяное давление, избыточный вес, низкий уровень тестостерона, нездоровый образ жизни, стресс и тревога. Когда эрекция не возникает первый раз, это отрезвляет. Если это повторяется вновь, большинство мужчин считают, что настал худший момент в жизни», — объяснила сексолог.

Она отметила, что многие предпочитают вообще не заниматься сексом, чем вновь оказаться в подобной ситуации.

Также, по мнению Кокс, нежелание заниматься любовью может возникнуть из-за неприятия возрастных изменений тела. Она указала, что часто мужчины не меньше женщин переживают о старении, иногда это перерастает в комплексы и даже в депрессию.

Еще одна причина, по которой от секса могут отказываться даже молодые мужчины — низкое от природы либидо. Кокс заявила, что эту особенность легко не заметить, так как при регулярной половой жизни уровень влечения повышается. Однако стоит только наступить периоду воздержания, например, из-за рождения ребенка, либидо возвращается к естественному уровню.

Кроме того, отсутствие сексуального желания может объясняться психологическими факторами, отметила Кокс. В частности, сильно влияют стресс и тревога, а также детские травмы. По словам сексолога, мужчина может подсознательно избегать секса, если вырос в семье, где отец изменял матери или бил ее.

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