Психолог объяснил, почему деньги не делают человека счастливым

Существует тип людей, смысл жизни которых состоит в достижении успеха, однако реализовавшись и заработав состояние, они начинают жалеть об упущенном времени, рассказал в беседе с NEWS.ru психолог, коуч Александр Кичаев. По его словам, деньги во имя денег делают человека пустым и несчастным. Чаще всего в таких ситуациях оказываются женщины, которые под конец осознают свое одиночество, объяснил психолог.

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Есть люди, у которых все развивается в умеренном темпе, а есть люди достигаторы. У достигаторов весь смысл жизни и состоит в том, чтобы достигать успеха. Для них неинтересны общечеловеческие ценности, такие как строить свою семью. Они опустошают все свои человеческие потребности и просто идут к своей цели. Чаще всего, когда достигаторы оглядываются назад, они понимают, что деньги — это цель. Цель во имя цели и деньги во имя денег делают человека пустым, — объяснил Кичаев.

Самое главное — знать, чего ты хочешь от жизни, и понимать, что деньги — это не цель, добавил эксперт. По его словам, финансовое благополучие это всего лишь способ реализовать свои способности и идеи. Найти себя в жизни — это и есть самореализоваться, добавил Кичаев.

Ранее психолог Сергей Мац заявил, что люди с более высоким уровнем интеллекта чувствуют себя счастливее людей с невысоким IQ. По его словам, удовлетворенность жизнью и собой напрямую зависит от уровня развития. Кроме того, на счастье сказываются здоровье, физическая привлекательность, достаток, возраст.