Сайт знакомств: инструкция по использованию

Стереотип, что сайт знакомств — это «помойка», сильно преувеличен. Многие люди нашли свою судьбу именно на сайтах знакомств и живут долго и счастливо, родив уже трех детей. Сваха Анна Осипова дает несколько рекомендаций, как это сделать экологично для вас и не разочароваться от данного вида поиска.

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Ваша анкета

Анкета должна выглядеть компактно и информативно. Не надо писать фразы, наподобие: «Меня трудно найти и легко потерять» и огромные опусы о себе. Мужчины читают их крайне редко. Не приуменьшайте свой возраст, рост и вес, заинтересованный мужчина в любом случае будет рассматривать под лупой ваши фото. Да и не все разбираются в килограммах и сантиметрах. Пишите с положительной риторикой: кто вы, кого ищите, чем живете–дышите, что хотите видеть в партнере и чем готовы делиться в отношениях.

Не пишите в отрицательном контексте:

НЕ пишите мне такие-то;

НЕ смотрите мою анкету такие-то;

Проходите МИМО, если вы такие-сякие.

Это оттолкнет даже тех, кто хотел вам написать изначально.

Фото

Сайт знакомств — альтернативная площадка, и здесь вы можете выложить те фото, которые вам кажутся удачными. Но, если вы «тургеневская барышня», не выкладывайте фото в откровенных нарядах, тем самым вводя в заблуждение мужскую аудиторию. Придерживайтесь своего формата, будьте собой, и пусть ваши фото будут обязательно красивыми, неважно, сделаны они в фотостудии или в роще среди берез. Фото в солнцезащитных очках, селфи с губами «уточкой» и с маленькими собачками на руках сокращают шансы на встречу с потенциальным кандидатом, их сразу в топку.

Бытует стереотип:

В очках — страшненькая;

Утиные губки — «сделанная»;

С карманной собачкой –— не готова уделять время мужчине и очень давно находится без отношений.

Вообще, ваших фото не должно быть много. Мужчины хитрецы: они тщательно рассматривают женщин, а потом рассказывают, как давно у нее была эпиляция. Да-да. Это из серии: он может не заметить ваш маникюр, но его отсутствие он точно заметит. Фото должно быть 5–7, не более и на них должна быть женщина, в глазах которой «призыв», а не «вызов». Женщина, которую хочется защищать, оберегать и любить. Даже самая невероятная красотка, чьи фото транслируют в мир «не влезай — убьет», вызовет интерес только у слабого и инфантильного мужчины, а сильный-волевой-решительный пройдет мимо. Он ей зачем, если все в этой жизни она может сама?

Их анкеты

Не верьте в огромную иллюзию выбора на сайте. Это не так. Лишь небольшой процент людей действительно в поисках отношений, а большинство тамошних обитателей имеет совсем иные цели. Заходите в профиль и смотрите, кто вам пишет. Мужчины практически не заполняют свои анкеты, это происходит за редким исключением. У мужчин нет нормальных фото от слова «совсем». Это будут селфи из авто, из командировки у памятника Ленину, маленькая точка на горизонте в горнолыжных очках, с уловом на рыбалке и так далее. Если фото такие, то, гипотетически, перед вами нормальный, среднестатистический мужчина. Если мужчина на фоне дорогого авто или в фотостудии при костюме и галстуке — возможно, это совсем не так. Ключевое слово — «возможно»!

Сообщения

Писать вам будут самые разные люди. Если человек вам приятен (не надо ждать, чтобы зацепило, можно не дождаться) — ответьте ему. Как правило, нормальный мужчина задаст несколько простых вопросов и попросит телефон. Давайте, ничего страшного в этом нет. При личном разговоре вы убедитесь в адекватности или неадекватности человека и сами решите, готовы с ним знакомиться или нет. Если вы поговорили и у вас остались сомнения, попросите переключиться на видеосвязь, так будет надежнее. Таким образом все сомнения сразу развеются, и будет ясно, стоит с ним продолжать общение или нет. Но это самый идеальный вариант развития событий.

Если вам пишут день, два, три, желают «доброе утро» и «спокойной ночи», декларируют стихи и афоризмы, присылают картинки с котятами и букетами, но до предложения поговорить по телефону или встретиться дело так и не доходит — это бесперспективный вариант. Не тратьте время, перед вами виртуал. Также, не обращайте внимания на тех, кто хочет вас оскорбить даже за то, что вы ему не ответили. Это неадекватные люди, которые озлоблены на весь мир, вам с ними не по пути. Отнеситесь к этому, как к мусору, который сразу отправляется в волшебную папку «игнор».

Писать ли первой? Да, писать

И ничего в этом зазорного нет. Если мужчина вам понравился — напишите в комплиментарном контексте сообщение-приветствие. Вы же ищите? Вот и не теряйте зря время, а сидеть и ждать, пока кто-то увидит вашу анкету — неблагодарное занятие.

Встреча

Первое свидание должно состояться в удобном для вас обоих месте. Не на окраине города, не у него или у вас в гостях, а рядом с метро или быстрым доступом к транспорту. «Бережёного — Бог бережёт». Если человек не вызвал в вас неприязнь, вам было комфортно, но есть сомнения, продолжать общение или нет — есть правило трех свиданий. Обязательно дайте шанс и попробуйте продолжить общение, если это желание взаимно. Если он унылый, с большой претензией к миру, обсуждает бывших спутниц в негативном контексте, недоволен жизнью и не вызвал в вас ни одной положительной эмоции — смело прощайтесь. Это не ваш попутчик.

Поиск спутника жизни на сайте знакомств — дело кропотливое. Надо иметь много свободного времени, стальные нервы и бесконечное терпение. Но попробовать такую возможность надо всем, кто озадачен этим вопросом. Там действительно встречаются прекрасные люди, главное их разглядеть и не упустить, да и Вселенной надо обозначить задачу, что вам это надо всерьез, чтобы она помогла вам встретить именно вашего, самого любимого, Человека!

Всем удачных экспериментов!