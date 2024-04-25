Психиатр призвал россиян «не зависать в интернетах»

Необходимо соблюдать «информационную гигиену». Такая практика позволит не перенапрягать нервную систему.

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В противном случае может понадобиться помощь врача, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Алексей Каротам.

«Гигиена, профилактика. Сразу всем понятен общий набор фраз, что такое гигиена и что такое профилактика. Что такое гигиена? Сразу умываться, чистить зубы. А это информационная гигиена, надо уметь разгружать собственный ум. Если вы научились правильно организовывать свой мыслительный процесс, и он идёт без перенапряжения — это одно. Если человек зависает в интернетах, везде и всюду судорожно ищет какую-то информацию, которая ему не нужна, он перенапрягает свою нервную систему. Рано или поздно я ему скажу у себя в кабинете: «Здравствуйте».

Ранее ВЦИОМ провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что более половины россиян могут обходиться без смартфона. 58% участников исследования заявили, что им удаётся не думать о пропущенных уведомлениях.

Опрос показал, что четверть респондентов испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время. При этом 66% признались, что не готовы заменить смартфон кнопочным телефоном.

Респонденты также назвали, по их мнению, главную функцию смартфона — поддержание связи с родными и близкими. Треть используют гаджет для решения учебных или рабочих задач, чтения новостей, просмотра соцсетей, онлайн-покупок, а также видеофильмов и сериалов.