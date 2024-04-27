Четверть россиян испытывают стресс из-за рабочих чатов

Четверть россиян испытывает стресс из-за рабочих чатов. Об этом пишет gazetametro.ru со ссылкой на исследование.

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Почти половина опрошенных заявили, что обилие переписок с коллегами вызывает снижение мотивации и выгорание. 45% сотрудников сообщают о снижении внимания. 39% чувствуют напряжение из-за нечетких задач в переписке.

Интересны и способы борьбы со стрессом из-за рабочих чатов. Почти 40% россиян отключают уведомления мессенджеров в нерабочее время, а чуть больше трети хотели бы ввести лимит на количество сообщений от коллег.