Бизнес-психолог рассказала, как снизить тревогу в эпоху перемен

Экономические колебания, тревожные новости, стрессы на работе, страх за будущее — перемены вокруг нас вызывают чувство беспомощности, а неопределенность становится нашим постоянным спутником. Как с этим справиться? Как обрести спокойствие, когда вокруг все быстро меняется? Об этом рассказала психоаналитический бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова.

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В январе 2024 года опрос ФОМ показал, что тревожное состояние испытывает 41% россиян. Накопленное напряжение мы вымещаем через агрессию на близких и коллег, не можем продуктивно работать, прокрастинируем вместо отдыха и теряем ресурс.

Почему мы тревожимся?

Зигмунд Фрейд утверждал, что тревога проистекает из конфликта между нашими внутренними инстинктами и внешним миром, который может казаться опасным. В отличие от страха, тревога может появиться даже когда реальной опасности нет, охватывая нас чувствами уязвимости и пассивности.

Тревога — наша защитная функция, которая нас оберегает. Но когда ее становится слишком много, она будто парализует изнутри, не давая полноценно жить и спокойно заниматься своими делами. Причин возникновения тревоги много, они могут сильно различаться от человека к человеку. Рассмотрим основные и наиболее частые из них.

Социальное взаимодействие

Взаимодействие с обществом — мощный источник тревоги для многих людей. Чаще всего это страх получить негативную оценку, быть отвергнутым. Мы боимся не только выступлений на многочисленную аудиторию, но даже обычного разговора с незнакомцем.

Страха добавляют соцсети и медиа. Мы верим тому, что нам показывают чужие люди, сравниваем себя с ложными идеалами и чувствуем неудовлетворенность: «Почему я не могу достичь такого успеха, как она», «Почему она так ладит со своими детьми, а я не справляюсь и срываюсь» и т.д.

Так мы теряем чувство самоценности, испытываем стресс и пытаемся загнать себя в рамки.

Новости и думскроллинг

Думскроллинг — это когда мы без конца пролистываем новости или соцсети, читая всё подряд о плохих или тревожных событиях в мире. Это похоже на застревание в круговерти негативной информации, которая заставляет нас чувствовать себя хуже, но мы всё равно не можем остановиться.

Чрезмерное погружение может вызвать «тревожность от новостей», когда человек чувствует сильное беспокойство из-за событий, которые он не может контролировать.

Установки и убеждения

Люди нередко сами становятся заложниками своих установок, не давая себе снисхождения и не позволяя быть гибкими. Например, матери, которая привыкла все держать под контролем, будет тревожно каждый раз, когда ее ребенок проявляет самостоятельность и пытается сепарироваться.

Человек, который не позволяет себе совершать ошибки, будет беспокоиться и терять чувство безопасности при неудачах, даже если это не повлекло серьезных последствий.

Травмы и тривиальные ошибки

Прошлые травмы, такие как агрессия со стороны родителей, чувство ненужности в детстве, потеря близкого, развод или переживание насилия, могут оставить глубокие эмоциональные шрамы, вызывая продолжительную тревогу.

Наше тело — это система защиты, которая реагирует на потенциальные угрозы без нашего сознательного участия. Представьте: вы идете по темной тропинке и встречаете на своем пути изогнутую ветку, которая в темноте может показаться змеей.

Организм моментально активирует реакцию «бей, беги или замри», вызывая ряд физиологических изменений: учащение пульса, сбивчивое дыхание и т..д. Мозг и тело готовятся к спасению от угрозы. Затем, осознав, что перед вами ветка, вы успокаиваетесь. Ваш мозг приходит к выводу об отсутствии опасности.

Тем не менее ощущение испуга может остаться в памяти, заставляя вас впредь быть более осторожными. Со временем мы накапливаем подобные переживания, которые могут всплывать в памяти в новых неизвестных ситуациях, вызывая повторное ощущение беспокойства.

Как уменьшить тревогу?

Принять, что многие вещи вы не в состоянии контролировать

Признание того, что некоторые аспекты жизни находятся за пределами нашего контроля, помогает снизить напряжение. Лучше потратить силы и сосредоточиться на том, что действительно в вашей зоне ответственности — на ваших реакциях и действиях.

Создать безопасное пространство

Термин «безопасное пространство» ввел в оборот психоаналитик Дональд Винникотт. Это состояние, в которым человек чувствует себя комортно и находит ресурсы для развития, совершения необходимых дел и полноценного отдыха, даже несмотря на трудности.

Например, когда мы испытываем стресс, мы стараемся заручиться поддержкой понимающих, чутких людей, которые не обесценят наши чувства, а помогут их пережить.

Иногда просто возможность выразить свои чувства может стать облегчением.

Разобраться со своим подсознанием

Здесь необходима помощь психоаналитика. Возможно, причина вашей тревоги глубоко внутри — из детства или из прошлых эмоциональных потрясений.

Специалист поможет определить природу тревоги и тогда вы сможете «перепрожить» негативный опыт и двигаться дальше.

Маленькие шаги

Вместо того чтобы пытаться охватить гору дел и обязательств, сосредоточьтесь на маленьких, управляемых задачах. Задайте себе вопрос: «Что я могу сделать сегодня, чтобы чувствовать себя лучше?». Это может быть что-то такое простое, как 10-минутная прогулка, 20 минут гимнастики, разговор по душам с близким человеком и т.д.

Методика осознанности по рекомендациям ВОЗ

Тренинг осознанности, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), основывается на практике медитации и упражнениях по внимательности, направленных на улучшение психического здоровья и благополучия.

Такая медитация призвана вернуть нас в настоящее, поскольку тревога — это чаще всего страх того, что на самом деле не случилось.

Как провести такую практику:

Выберите тихое место, где вас никто не потревожит. Удобно устройтесь. Можно сесть на стул с прямой спиной, на подушку на полу или в любую удобную позу, главное — чтобы спина была прямой, а вы были расслаблены. Установите таймер на желаемое время (начать можно с 5-10 минут). Сосредоточьтесь на дыхании. Заметьте, как воздух входит и выходит из ваших легких, ощутите движение воздуха через нос. Найдите глазами предметы вокруг вас. Какие они? Обратите внимание на цвет, форму, функционал и ваши ощущения от них. Прислушайтесь. Возможно, вы услышите шум машин за окном, разговор в соседней квартире, шум деревьев или стук дождя. Отметьте и осознайте эти звуки. Пройдитесь вниманием по всему телу от верхушки головы до кончиков пальцев, замечая любые ощущения, напряжение или расслабленность. Принимайте проходящие мысли и чувства. Когда замечаете, что ваше внимание ушло, аккуратно и без осуждения верните его обратно к дыханию. Оставайтесь в позиции наблюдателя. Представьте, что вы наблюдаете за своими мыслями и ощущениями со стороны, не вовлекаясь в них, не оценивая, не осуждая. Когда таймер прозвучит, не спешите вставать. Подвигайте пальцами рук и ног, медленно открывайте глаза. Перед тем как продолжить свои дела, заметьте, как вы себя чувствуете после медитации.

Делайте эту тренировку регулярно. Не расстраивайтесь, если не сможете сразу сосредоточиться. С каждой практикой это будет даваться легче. Можно использовать приложения для медитации или записи с медитациями.

Дыхание «квадратом»

Эта техника используется для снижения стресса и улучшения концентрации. Она выглядит так:

Глубокий вдох на счет до четырех, старайтесь максимально наполнить свои легкие воздухом; Задержите дыхание на счет до четырех; Медленно выдыхайте воздух из легких на счет до четырех, полностью освобождая легкие от воздуха; После выдоха задержите дыхание еще раз на счет до четырех, прежде чем начать следующий цикл.

Все эти способы помогут сосредоточиться на настоящем, уменьшая ощущение хаоса. В эпоху перемен важно помнить, что не все находится в нашем контроле, и это нормально. Уделяя время тому, чтобы просто «быть», вы можете снизить уровень стресса, возникающего от бесконечного «что будет, если».