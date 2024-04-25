Как поколение Z относится к разнице в возрасте с романтическим партнером

Если раньше критике подвергались в основном молодые девушки, вступившие в отношения с возрастными мужчинами, то на сегодняшний день общество зачастую нетерпимо даже к небольшой разнице в возрасте, скажем, если 19-летний парень будет встречаться с 25-летней девушкой. Похоже, все дело в мировоззрении молодого поколения.

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«Для некоторых представителей поколения Z отношения с разницей в возрасте по своей сути являются эксплуататорскими, потому что они воспринимают разницу в возрасте как неизбежное создание дисбаланса сил, который благоприятствует старшему партнеру», — объяснил Джастин Лемиллер, научный сотрудник Института Кинси и ведущий подкаста «Секс и психология».

Исследование, проведенное в 2008 году, показало, что пары с разницей в возрасте сообщали о значительно большем социальном неодобрении, чем, например, межрасовые пары. Так что явление само по себе не является чем-то новым. Что действительно изменилось — так это готовность публично высказывать неодобрение таким отношениям. Эксперт считает, что пары с разницей в возрасте стали чаще сталкиваться с хейтом от молодых людей в соцсетях, и звездные союзы — не исключение.

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