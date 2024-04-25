Почему люди заедают стресс

Люди часто заедают стресс из-за выработки кортизола, который стимулирует аппетит. Об этом рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина.

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— Могут быть замешаны и психологические аспекты, например, компенсация негативных эмоций, — объяснила врач.

Эксперт добавила, что в периоды стресса организм может стремиться запасать энергию в виде жировых отложений. Кроме того, потребление пищи может стать формой психологической компенсации для смягчения негативных эмоций, вызванных стрессом.

По мнению Крашкиной, причиной увеличения поедания пищи на фоне стресса может являться и эволюционная реакция. В периоды стресса организм может стремиться запасаться энергией в виде жировых отложений — это эволюционно оптимальный способ выживания, заключила врач в беседе с РИАМО.

Важным аспектом здоровья и благополучия является психологическая стабильность. Современный ритм жизни, постоянные стрессы, а также негативное окружение могут деструктивно сказаться на эмоциональном состоянии человека. Врачи отмечают, что для поддержания психологического здоровья необходимо обращать внимание на свои эмоции, уметь контролировать их, а также найти способы релаксации и отдыха.