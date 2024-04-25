Как меняется женский организм на протяжении всей жизни

Оргазмичность женщины меняется с возрастом, и это доказывают научные исследования. Мы поговорили с врачом акушером-гинекологом Владимиром Литвиновым, который рассказал об особенностях оргазма в разные периоды жизни женщины.

© unsplash

Почему он может быть разным в разные периоды жизни

Когда вы занимаетесь сексом в институте/училище и т. д., вы практически на 100 процентов сосредоточены на своем объекте обожания, говорит наш эксперт. Но сохранять такую сосредоточенность сложнее в среднем возрасте, когда у вас есть дополнительные отвлекающие факторы, такие как работа, семья и дети. Мозг играет решающую роль на пути к оргазму. Чтобы достичь кульминации, активируется несколько областей мозга. Владимир:

«Когда пациенты жалуются, что они не испытывают оргазм так сильно, как раньше, значит мозг „занят“/озабочен какими либо проблемами».

На восприятие оргазма и его качество может влиять и окружающая среда.

Привыкание друг к другу

Когда мы впервые встречаем друг друга, мы не можете оторваться от партнера. Все наши эмоции подогреваются и оргазм в том числе. Но чем дольше мы находимся вместе, тем меньше обнимаемся и целуемся ежедневно. И это плохая новость для наших оргазмов (изменяется интенсивность половой жизни (их количество) и минимум в 2—4 раза чаще возникают проблемы с достижением оргазма.

Гормональный дисбаланс

На фоне гормонального дисбаланса, который появляется у женщин с возрастом, начинает проявляться климактерий. Владимир:

«Это нередко напрямую влияет на интимную жизнь женщины: снижается либидо — половое влечение; появляется сухость слизистых оболочек половых органов. Такие изменения происходят из-за уменьшения уровня эстрогенов. Заниженное количество гормонов на протяжении длительного времени приводит к тому, что стенки влагалища становятся более тонкими, а смазки, вырабатывается слишком мало».

Как считает врач, если ничего не предпринимать, то во время полового акта происходит сильное трение, вызывающие болевые ощущения. Во время такого секса оргазма не бывает.

С годами уходит тревога

Владимир:

«Когда материнские заботы отступают на второй план, а на смену юношеским тревогам и комплексам приходят опыт и уверенность, женщины становятся более открытыми, раскрепощенными и привлекательными».

Наш эксперт уверен, что женщины в 30 и 40 лет нередко сексуально активнее, чем в 20. Гинеколог: «Сорокалетние к тому же испытывают более мощное наслаждение, и у них больше шансов получить множественный оргазм. Зрелость дарит прекрасные возможности для расцвета сексуального наслаждения».

Перестройка организма после 35 лет

После 35 лет в организме женщины начинает снижаться запас ооцитов в яичниках, фертильность постепенно снижается, однако женщина может этого не замечать, так как примерно до 45 лет этот процесс проходит бессимптомно.

Сексуальная активность важна для более ярких оргазмов

«Продолжительные перерывы в интимной жизни до климактерия ускоряют его наступление. Яичники начинают вырабатывать меньше половых гормонов, а это ведет к полному прекращению их гормональной функции», — поясняет специалист.

На фоне сниженного уровня гормонов либидо понижается. Повысить сексуальное влечение женщине будет непросто. Регулярный секс замедляет процесс старения организма и препятствует развитию депрессии. Гинеколог:

«Конечно, сила полового влечения, возбудимость, чувствительность у всех разная. Но физиологические особенности не так влияют на нашу способность получать удовольствие, как наш сексуальный опыт и настрой. Независимо от того, сколько нам лет, наслаждение может быть заблокировано запретами и негативными мыслями о себе».

У женщин, открытых удовольствию, настроенных оптимистично, как правило, с возрастом степень и частота наслаждения растет. Они легче адаптируются к переменам — социальным, эмоциональным и физическим.