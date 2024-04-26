Как разобраться в себе и начать новую жизнь

Планируете начать новую жизнь с понедельника? Не стоит откладывать позитивные изменения на начало недели — первый маленький шаг можно сделать прямо сейчас. Следующие 10 советов вам в этом помогут.

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Заведите дневник

Ведение дневника поможет очистить разум от беспокойных мыслей и избежать зацикливания. Решили разобраться в себе? Сделайте это письменно. Саморефлексия на бумаге гораздо эффективнее и полезнее. Если чистый лист внушает вам тревогу — попробуйте для начала тематические дневники с подсказками — готовыми вопросами и даже заданиями на день.

Назначайте встречи

Чем взрослее мы становимся, тем сложнее поддерживать дружеские отношения с большим количеством людей. Но порой занятость и «взрослые» приоритеты заставляют забыть даже некогда близких друзей. Не ограничивайтесь реставрацией приятных контактов из прошлого, развивайте общение с новыми для вас людьми: возможно, с кем-то вы уже регулярно обмениваетесь сообщениями в Сети, а с кем-то беседуете в лифте. Если приглашение на чашечку кофе кажется вам немыслимым, обратитесь за советом или небольшой помощью — это безотказно работает!

Сделайте перестановку

В отсутствие заметных изменений в нашей жизни начинает казаться, что время летит быстрее. Что неудивительно, когда дни, недели, месяцы и даже годы неотличимы друг от друга. Проще всего привнести ощущение новизны и взбодриться с помощью перестановки мебели в доме. Не забудьте сменить шторы и прочий текстиль, попробуйте поэкспериментировать с дополнительными светильниками и растениями. Жилище изменится до неузнаваемости без трудоемкого ремонта.

Проведите генеральную уборку

Речь не только про пыль под половицей и полки холодильника. Конечно, вымыть окна лишним никогда не будет, но не менее важно позаботиться о цифровой гигиене. Массив скриншотов, потерявшие актуальность переписки и контакты в записной книжке, бесполезные каналы и рассылки в различных соцсетях и электронной почте — все это ежедневно крадет ваше внимание и способность к самообладанию. Новая жизнь начинается с грандиозной зачистки во всех сферах жизни.

Смените гардероб

Со временем мы попадаем в ловушку собственных предпочтений и боимся пробовать новое. В результате гардероб пополняют очередная удобная водолазка и джинсы, похожие на предыдущие. Прежде чем решиться на очередную обновку, найдите в Сети знаменитостей или клиентов профессиональных стилистов вашего типажа и фигуры. Чтобы сформировать собственный новый стиль, может быть полезно копировать чужой: в точности повторяйте образы в примерочной, даже если не можете их приобрести, чтобы наверняка понять, как вы можете и хотите выглядеть.

Освободите утро

Утренняя рутина задает настроение на весь день: если вам буквально не хочется просыпаться, возможно, стоит все же найти повод и мотивацию. Подготовьтесь к предстоящему дню с вечера, а на утро оставьте максимально приятные и вдохновляющие задачи. Возможно, вы решите посвящать больше времени бьюти-процедурам или смотреть по серии любимого сериала. Главное, научиться создавать хорошее настроение своими руками. А еще утренние часы — это хорошая возможность для размышлений о жизни на свежую голову, когда вас никто не беспокоит.

Создайте новый плейлист

Музыка помогает пережить нам тяжелые времена, сопровождает важные моменты нашей жизни и просто поднимает настроение. Однако следует убедиться, что вы не слушаете на повторе треки, которые вызывают у вас не самые приятные ассоциации. Упиваться ностальгией тоже не выход, если вы хотите изменить свою жизнь, — поэтому соберите новый вдохновляющий плейлист, который привнесет в ваши будни новые ноты в прямом и переносном смысле.

Спите по расписанию

Понимаем, читать о пользе здорового сна уже нет никаких сил. Ведь так хочется посвятить пару часов себе на ночь глядя, когда все дела позади. Но правда в том, что хорошо высыпаться необходимо для нормального функционирования организма, поддержания красоты, молодости и психического благополучия. Если отбой в 22 часа кажется вам каторгой, пообещайте себе продержаться хотя бы месяц и увидите преимущества, от которых, возможно, не захотите отказываться.

Закройте долги

Сложно отпустить прошлое, когда оно не отпускает вас. Кредиты и займы зачастую становятся ямой не только финансовой, но и эмоциональной. Часто это совсем не просто, но если у вас есть долги, начните закрывать их уже сегодня, чтобы однажды себе сказать: «Я никому ничего не должна» — и почувствовать свободу от гнета финансового бремени.

Оцените свои отношения и работу

Карьера и отношения — две сферы, которые во многом определяют всю нашу жизнь. Важно перестать плыть по течению и честно себе признаться: насколько вы довольны своим партнером и должностью? Иногда для улучшения ситуации достаточно одного разговора, иногда важно поставить точку. К слову, если вы не видите особого смысла в своей работе, но уходить не готовы — попробуйте найти смысл за ее пределами, например посвятив часть выходных волонтерству или хобби. Это отличный способ сформировать новое окружение из людей, с которыми вы уже на одной волне.