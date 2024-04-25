Мужчина увидел кошмарный сон и напугал реакцией партнершу

Пользователь Reddit рассказал, как испугал свою девушку, случайно ударив ее во сне. Своей историей он поделился в разделе, посвященном отношениям.

© Lenta.ru

28-летний мужчина рассказал, что обнимал свою девушку со спины во сне, уснул и увидел кошмарный сон — ему приснилось, что его связали и били. Во сне он пытался освободиться и изо всех сил толкнул противника.

«В действительности я ударил свою девушку в затылок. Я не понял, что произошло, попытался снова ее обнять, но она разозлилась», — вспомнил он.

Автор поста находился в полусне и не смог объяснить девушке, что произошло. Следующие три ночи она провела отдельно на диване.

«Я извинялся, пытался вернуть ее в постель, а она пригрозила, что если буду ее доставать, она уйдет. Теперь я чувствую себя ужасно. Невыносимо, что мы ссоримся из-за чего-то, что я сделал о сне», — пожаловался он.

В комментариях мужчине указали на то, что девушка действительно может бояться.

«Да, вы спали и не контролировали себя, но ей все равно может быть больно и страшно. Я бы сам ушел на диван, чтобы она могла с комфортом выспаться на кровати, не переживая, что это случится снова», — написали ему.

Через некоторое время мужчина обновил пост: он сказал, что они спокойно обсудили случившееся и девушка вернулась спать в кровать.

Ранее пользователи форума Reddit перечислили самые странные привычки партнеров, с которыми им пришлось смириться. Многие мужчины и женщины признались, что их избранники, абсолютно нормальные в обычной жизни, во сне становятся неузнаваемыми.