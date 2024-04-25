Изменения в мужском организме при отсутствии регулярного секса

Длительное воздержание для мужчины может стать причиной возникновения множества проблем, как физических, так и психологических. Мы поговорили с урологом-андрологом Артемом Артамоновым, который рассказал нам о самых популярных и частых расстройствах из-за перебоев в сексуальной жизни.

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Раздражительность

Как уверяет наш эксперт, повышенная нервозность — частый спутник воздержания. Все дело в гормонах, которые продолжают активно вырабатываться, подстегивая сексуальное желание мужчины, но не получая выхода в физическом плане, сексуальное желание может легко трансформироваться в агрессию.

Проблемы с осуществлением полового акта

Длительное воздержание нередко приводит к тому, что даже в момент, когда сексуальная активность восстанавливается, мужчина может показать не такие высокие результаты, как раньше. Отсутствие секса на протяжении долгих месяцев или даже лет нередко провоцируют расстройство эякуляции психогенного характера, когда мужчина не в состоянии завершить половой акт по причины неуверенности после длительного перерыва. Если физиологических проблем нет, с данным вопросом все же стоит обратиться к сексологу.

Снижение либидо

При длительном воздержании велика вероятность, что организм начнет отключать данную функцию. Конечно, полностью половая система точно не атрофируется, однако желание может начать снижаться и не возникать так активно, как раньше. Этому особенно подвержены мужчины с низкой половой конституцией, которые могут довольно долго обходиться без секса. У них редко повышается уровень агрессии, организм работает, скорее, в обратную сторону — просто либидо начинает затухать.