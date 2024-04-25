Сексолог рассказал, о чем нужно знать заранее перед сексом в машине

Любовь нечаянно нагрянет, когда вы едете мирно по шоссе или по городской улице. Ну или не любовь, но страстное желание секса. И что тогда? И тогда нужно ловить момент, конечно! Но делать это правильно. Кстати, это хороший вариант, если вы не можете нормально заниматься сексом дома. Дети? Бабушка? Соседи? Собака, которая не перестает лизать вам пальцы ног? Ну или просто хотите разнообразия.

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Будьте внимательны к месту парковки

Прежде всего, вам нужно тщательно выбирать место, где вы собираетесь заниматься сексом в машине.

«Паркуйтесь обдуманно и ответственно, чтобы обеспечить идеальное уединение, — советует сексолог Ольга Василенко.

Даже если вы находитесь в автомобиле, у вас все равно могут возникнуть проблемы, если вас увидят прохожие.

"Припаркуйтесь где-нибудь в укромном месте (не на оживленной улице с барами в пятницу вечером) и дождитесь темноты, чтобы предаться своим играм. Детская площадка тоже такой себе вариант. О, и где бы вы ни остановились, не забудьте выключить двигатель машины и воспользоваться ручным тормозом, чтобы избежать потенциально опасной ситуации», — напоминает Ольга.

Используйте пространство (или его отсутствие) с пользой для себя

Если у вас маленькая машина, вы, скорее всего, знаете, что в ней не просто развернуться. Заниматься сексом на водительском сиденье — не самая хорошая идея, ведь так легко случайно задеть клаксон или задеть рычаг переключения передач. Поэтому лучше всего перебраться на заднее сиденье.

«Хорошая новость заключается в том, что в подавляющем большинстве автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, задние сиденья можно сложить. А если у вас внедорожник, то вы, скорее всего, сможете использовать и пространство багажника для своих сексуальных утех», — рассказывает Ольга.

Сексолог говорит, что из-за недостатка пространства вам, скорее всего, придется минимизировать движения рук, тела и рта — не вся «Камасутра» подойдет.

«Старайтесь делать каждое движение осознанно и обращайте внимание на то, как каждое действие ощущается вами и вашим партнером», — говорит она.

Запаситесь самым необходимым

Вы должны быть уверены, что у вас под рукой все самое необходимое до того, как в вашей машине станет по-настоящему жарко. В списке: презервативы, смазка, салфетки для уборки, одеяла или чистые полотенца, вода.

И еще одно небольшое замечание: Ольга советует не оставлять смазку и презервативы в машине, так как они могут испортиться. Или ваш любопытный ребенок засунет свой неугомонный нос в «бардачок». Просто возьмите их перед тем, как сесть в машину, и не забудьте вынести из нее, когда закончите.

Не раздевайтесь полностью

Секс в машине не так чтобы подходит для полного обнажения, ведь кто-то может пройти мимо или вам нужно будет быстро выйти. Как бы вам ни хотелось раздеться, подходите к выбору одежды с умом. Поднимайте юбки, спускайте брюки и делайте все, что нужно, чтобы не снимать одежду. Это а) сделает ваши действия более скрытыми и б) придаст всему происходящему еще большее задора.

Откажитесь от секса в машине, если он не для вас

«Хотя заниматься сексом в таком тесном помещении может быть не очень удобно, он оставит у вас ощущение восторга», — говорит Ольга.

И тут же предупреждает: но может статься, вы все равно не можете добиться хоть сколько-нибудь приличного результата в машине. И знаете что? Ничего страшного. Значит, вас ждет потрясающий секс в другом месте!