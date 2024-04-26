7 книг, которые помогут женщинам найти общий язык с мужчинами

Иногда кажется, что мужчины и женщины разговаривают на разных языках, — это происходит из-за разницы в воспитании и мировосприятии. Если «мужской мир» представляется вам непонятным и чуждым, то предлагаем познакомиться с ним поближе через качественную литературу. В этой подборке от книжного сервиса Литрес — семь электронных и аудиокниг, которые отлично раскрывают мужскую психологию.

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«Это безумие», Теодор Драйзер

Почему некоторые мужчины изменяют, и что они ищут в отношениях с разными женщинами? Ответы на эти вопросы можно поискать в автобиографическом романе классика американской литературы Теодора Драйзера. «Это безумие» впервые был переведен на русский в 2024 — такое событие нельзя пропустить. В основу романа легли несколько самых ярких романтических историй из жизни писателя. Он был дважды женат, но постоянно имел интрижки на стороне, менял любовниц, как перчатки, и не раз становился причиной женских слез. Сам Драйзер считал себя нарциссом, и в этом тексте он словно исповедуется, исследуя темные уголки собственной души. Увлекательные любовные истории разворачиваются на историческом фоне — это ревущий Нью-Йорк после Первой мировой войны, эпоха джаза и сухого закона. Драйзер в это время был молодым успешным писателем, который сорил деньгами и поражал девушек размахом своей личности. Вечеринки, романы, биржевые дельцы, аферисты, юные искательницы счастья и богатства… Безумие какое-то!

«Разведчик барона», Макс Глебов

Динамичная фантастика от Макса Глебова, особенно популярного среди читателей-мужчин. Это брутальная проза, в которой есть сильный, но в то же время сомневающийся главный герой — охотник за древними артефактами Сергей Белов. Действие разворачивается в мире после апокалипсиса, где высокие технологии соседствуют с магией, а все пространство разделено невидимым барьером. За ним — не работают привычные нам законы физики, и именно там Белов ищет свои трофеи и продает их. Ему также нужно договориться с Особой канцелярией барона, которая выдает лицензии на его деятельность, — и тут героя ждет опасность. Отдельного внимания заслуживают философские размышления о том, какими разнообразными могут быть причины конца света, и по какому пути может пойти развитие общества после апокалипсиса. Ведь мужчины думают не только о падении Римской империи, но и о перспективах далекого будущего…

«После бури», Фредрик Бакман

Этот роман знаменитого шведского писателя Фредрика Бакмана («Вторая жизнь Уве», «Тревожные люди») — третья часть трилогии «Медвежий угол». Автор исследует причины фанатизма и стремления людей прибиться к той или иной общности. В центре сюжета — противостояние двух хоккейных команд и их болельщиков. Жители городков Бьорнстада и Хеда так увлечены игрой, что забыли об общечеловеческих ценностях. На первый взгляд безобидное спортивное соперничество приводит к насилию в реальной жизни — люди ожесточаются друг против друга, оскорбляют и даже дерутся. В романе очень много персонажей и событий, но особенно драматической оказывается история 14-летнего мальчика Маттео, потерявшего сестру. Подросток сыт по горло хоккейными страстями, ничего не хочет слышать про матчи и чемпионаты. Более того, он считает, что именно болельщики виноваты в смерти его сестры. Маттео готовит план мести — для этого у ребенка даже есть оружие… На протяжении всего романа Бакман нагнетает напряжение, которое в конце выльется в неожиданный трагический финал. Эта книга затрагивает проблему одиночества в толпе, немотивированной жестокости, сострадания и любви, которая все равно побеждает.

«Улей. Книга 3», Алекс Д

Digital-автор Алекс Д создал увлекательную трилогию «Улей», герои которой ищут самых изощренных удовольствий. Клиенты «Улья» — богатые, пресыщенные люди, и больше всего на свете они боятся скуки. Извращенный секс, наркотики, тусовки, неоправданная жестокость, ментальные игры, манипуляции и азартные игры, — все это им уже надоело… Поэтому они решают принять участие в игре на выживание, отправившись на отдаленный остров. Вот теперь будет весело! Правда, у каждого из персонажей есть своя мотивация, чтобы купить этот билет в один конец. Кто-то действительно ищет смерти, кто-то — острых ощущений, а кто-то хочет убедиться в собственной безнаказанности и мнимом величии. Автор создает очень жесткое, динамичное повествование, от которого невозможно оторваться, несмотря на отвратительность большинства персонажей и липкое ощущение брезгливости. Никто из героев не вызывает симпатии, но как бы каждый из нас вел себя на их месте? Интересный вопрос…

«День похищения», Чон Хэён

Роман южнокорейского автора Чон Хэён — это мировой бестселлер об отцовской любви, которая заставляет человека пойти на крайние меры. Ким Мёнчжун воспитывает маленькую дочь, едва сводит концы с концами и почти не общается с бывшей женой, которая бросила семью. В один ужасный день Ким узнает, что его малышка больна лейкемией… Денег на лечение ребенка у отца-одиночки нет, поэтому в отчаянии он решается на страшный поступок — похитить 11-летнюю Чхве Рохи, дочь богатого главврача клиники и требовать за нее выкуп. Во время похищения он на машине случайно сбивает Чхве, от сильного удара ребенок теряет память. Несколько дней Ким держит ребенка в своем убежище, но потом его начинают мучить совесть и страх. Он решает вернуть девочку, но вскоре узнает, что ее родителей убили в собственном особняке в ночь похищения. Получается, что своим ужасным поступком Ким спас Чхве жизнь… Теперь он несет ответственность не только за свою малышку, но и за похищенного ребенка. Кстати, эта захватывающая книга была экранизирована — одноименный корейский сериал также стал настоящим хитом.

«Парни из Манчестера. Я за твоей спиной», Саммер Холланд

В этой книге мы знакомимся с мужским миром английской провинции. Главный герой Гэри Барнс напоминает персонажей фильмов Гая Ричи — типичный кокни, который вырос на окраине Манчестера, дрался, участвовал в криминальных делах и состоял в мафиозной группировке. Годы шли, Гэри вырос и стал успешным предпринимателем, основал компанию «Феллоу Хэнд» и начал вести добропорядочный образ жизни, в глубине души оставаясь все тем же кокни. Характер персонажа начинает раскрываться интересным образом, когда он встречает милую и воспитанную девушку Пайпер. Она устраивается на работу ассистентом Гэри, ничего не смыслит в автомобильном бизнесе, но очень старается. Поначалу она раздражает главного героя, однако со временем он проникается к Пайпер симпатией. Темное прошлое не отпускает Гэри — он и рад бы стать другим человеком, но не может. Получится ли у Пайпер заслужить его полное доверие? И меняются ли люди? Эта книга понравится любителям жестких, жизненный историй с приятной романтической линией.

«Карта утрат», Белинда Танг

Эта аудиокнига захватывает своей эмоциональностью, чувственностью и динамичностью происходящих событий. Все происходит в последние годы китайской военной диктатуры, когда общество было подавлено и лишено надежды. Мальчик Итянь и девочка Ханьвэнь очень дружили в детстве, но затем судьба развела их. Итянь стал математиком и уехал в США преподавать в колледже, а Ханьвэнь вышла замуж за богатого чиновника, забыв о своих карьерных амбициях. Пройдут годы, эти двое встретятся и решатся на болезненное путешествие в прошлое… Итянь вновь приедет в Китай, чтобы найти своего пропавшего отца, погрузиться в семейную историю и, конечно же, по душам поговорить со своей школьной любовью Ханьвэнь. При этом дома у героя тоже есть возлюбленная, и теперь он чувствует себя застрявшим среди двух миров: своей старой жизнью и новой, Западом и Востоком, семейными ценностями и стремлением к индивидуализму… Эта тонкая психологическая проза, в которой автор рассматривает современную историю Китая через призму конкретных персонажей, мужчины и женщины.