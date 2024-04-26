Как легко вернуться к работе после долгих праздников

Чтобы было проще вернуться к работе после майских праздников, лучше не сидеть с друзьями допоздна накануне рабочих будней, рассказал в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. По его словам, рекомендуется заранее подготовиться к выходу из долгих выходных.

Любой отпуск заканчивается, и рано или поздно придется вернуться к профессиональным обязанностям. Лучше всего начать подготовку заранее, чтобы не получилось, что накануне были посиделки с друзьями до трех ночи, а в девять утра уже нужно быть на работе, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что на майских праздниках можно попробовать что-то новое или же просто побыть наедине с собой. Главное помнить, что на отдыхе нужно восстановить силы и зарядиться положительными эмоциями.

Можно провести выходные насыщенно, но потратить на это всю энергию, а можно просто расслабиться и посвятить время чему-то спокойному, например просмотру фильмов или прогулке на свежем воздухе, добавил Хакимов. Каждому подходит определенный вид отдыха, важно получать от него удовольствие.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники является сомнительной идеей, поскольку это способствует разъединению страны. Парламентарий отметил, что праздники всегда объединяют россиян и родственники приезжают друг к другу с разных концов страны, чтобы провести время вместе.