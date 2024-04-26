Психолог рекомендовала женщинам не соглашаться на обеспечение со стороны мужчины

Велик риск столкнуться с «абьюзером или психопатом». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила Елена Соловьёва.

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«Если вдруг в жизни какой-то женщины появляется мужчина, который требует от неё, чтобы она не работала, я знаю очень много таких пар: работать не надо, я всё обеспечиваю, ты сидишь дома, рожаешь детей и их воспитываешь. Что в этом случае происходит? Если только вы не беременны и не с младенцем на руках, потому что в этом случае мужчина действительно заботится о том, чтобы вы здоровое потомство родили, вы имеете дело либо с абьюзером, либо с психопатом, либо с человеком, который будет осуществлять гиперконтроль. Потому что он это делает не для вас, а для себя. Ему комфортно, чтобы вы сидели дома, вы будете заниматься домашними делами, вас не надо ревновать, вас можно абсолютно полностью контролировать и решать, что у вас в жизни будет происходить. И никогда в жизни на это не соглашайтесь, как бы удобно это ни казалось. Это путь в никуда, ящик Пандоры — может повезти, может не повезти».

«Нормальному» мужчине будет скучно с неработающей женщиной, отметила Соловьёва. Со временем разница между их ментальным состоянием будет только расти.

«Когда женщина домохозяйка, а мужчина работающий, вы можете представить, какая между ними ментальная разница происходит в какой-то момент? Это всё равно что какой-то вундеркинд и какой-то отсталый персонаж — со временем это так происходит. Они когда-то были очень похожи эмоционально и ментально, а потом он идёт дальше, работает, он развивается, а она бесконечно развивается только на своём уровне — уровне домохозяйки. И в какой-то момент мужчине становится скучно с этой женщиной».

Ранее психолог Анетта Орлова рекомендовала «отпускать с миром» жадных мужчин. Чтобы скрыть свою скупость, они часто обвиняют в меркантильности женщин, предупредила она.