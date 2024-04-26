Большинство россиян не любят, когда с ними резко обрывают общение

Большинство россиян осудили так называемый гостинг — резкое прекращение общения без объяснения причины. Об этом сообщили «Газете.Ru» аналитики дейтинг-сервиса «Мамба».

© Unsplash

В ходе опроса выяснилось, что большинство (72%) женщин, если свидание оказалось неудачным, стараются по-хорошему объяснить, что они с потенциальным партнером не подходят друг другу, а мужчины преимущественно (56%), наоборот, пытаются плавно свести общение на нет. При этом обнаружилось, что мужчины в 5 раз больше склонны к тому, чтобы начинать резко игнорировать.

Однако 74% россиян заявили, что резкое прекращение общения без видимой причины неприемлемо. Около 20% посчитали подобное поведение допустимым в случае, если люди еще не виделись. При этом почти каждый десятый респондент считает это аморальным только по отношению к людям, с которыми были отношения.

Абсолютное большинство женщин (91%) признались, что попадали в ситуацию, когда не хотели продолжать общение с мужчиной после первого свидания, а среди мужчин эта цифра ниже — только 68% бывали в аналогичной ситуации.

При этом, по результатам опроса, 67% женщин сразу понимают, что партнер им не подходит, а мужчины могут определить, что им не подходит женщина, лишь в 7% случаев. 52% респондентам мужского пола нужно долгое время общаться, чтобы понимать, сложатся ли отношения с девушкой или нет, а еще 41% необходимо минимум несколько встреч. Аналитики отмечают, что мужчины также в два раза чаще женщин верят в любовь с первого взгляда (34% против 12% соответственно).

До этого опрос показал, что около половины российских женщин не согласились бы пойти на свидание, если бы узнали, что их потенциальный партнер является геймером.