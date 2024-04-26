Психолог поделилась, что делать для избавления от «кредитной зависимости»

В последние годы с массовым распространением кредитов в России существенно изменилось финансовое поведение граждан. Если ранее люди прибегали к сбережениям или обращались за помощью к родственникам и друзьям в экстренных ситуациях, то теперь доступ к потребительским кредитам и кредитным картам превратил россиян в зависимых от мгновенного доступа к деньгам.

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Конечно, кредиты могут быть полезными в случае неожиданных расходов или крупных покупок, которые могут улучшить качество жизни или увеличить доход. Однако многие начали рассматривать кредиты как средство мгновенного достижения своих мечт. В результате, для многих стало важнее казаться успешными и богатыми, чем действительно ими быть.

Это приводит к увеличению психологических и психических расстройств, а также может стать причиной попадания в «нехорошие кредитные истории». Частое использование кредитных карт может привести к накоплению долгов, стрессу и нестабильности финансового положения.

Психолог Дарья Дугенцова в эфире Общественной службы новостей выделила основные причины и дала рекомендации по преодолению кредитной зависимости.

Среди причин эксперт назвала недостаток радости в жизни человека, неспособность находить удовольствие в чем-то кроме денег, а также отсутствие финансовой грамотности и взрослой жизненной позиции.

Она также упомянула о случаях аутоагрессии, когда человек направляет агрессию на себя, стремясь к самоуничижению и саморазрушению.

Чтобы преодолеть эту зависимость, Дугенцова рекомендует признать проблему, проанализировать ситуацию и разработать план по возврату долгов. Также важно строго контролировать свои финансовые расходы, освоить финансовую грамотность и развить взрослую жизненную позицию.

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