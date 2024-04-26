«Не готов»: как тактично отказать женщине в близости
В нашем обществе считается нормой, когда мужчина проявляет инициативу в отношениях к понравившейся женщине. Но и в том, чтобы даме самой первой оказать знаки внимания интересному кавалеру, нет ничего плохого. Только вот не всегда это заканчивается чем-то серьезным, ведь он может быть не заинтересован ею. Психолог, бизнес-тренер Светлана Комарова дала несколько советов мужчинам, как тактично отказать женщине, проявившей инициативу.
Как грамотно отказать женщине
«Ключевая проблема состоит в том, что женщины вообще плохо слышат слово „нет“ со стороны мужчины. Если он вежливо дает понять, что не заинтересован в отношениях с ней, то женщина воспринимает это как симпатию. Поэтому, мужчине лучше сказать максимально открыто, прямо и твердо, что дама его не интересует. В данной ситуации думать о том, как смягчить эту информацию не стоит. Разумеется, хамство и грубость недопустимы, речь идет именно о максимально твердой внутренней позиции», — рассказывает наш эксперт.
Вариант: «Ты очень приятная женщина, но сейчас нет» — неудачный. Он оставляет женщине надежду: «Сейчас не готов, я подожду до завтра», — думает она. Если мужчина боится обидеть даму и начинает аккуратно подбирать слова, рушится твердость его позиции, и его не слышат, не воспринимают. «Нет» должно звучать категорично, подчеркивает Светлана.
Лучше говорить прямо и четко, это позволит мужчине донести до женщины его отказ. Например: «Я правильно понимаю, что ты заинтересована в отношениях со мной? Да, я вижу, но я не готов к отношениям, это окончательное и бесповоротное решение».
Каких слов и выражений следует избегать
Любых слов, которые могут внушить ей малейшую надежду на то, что ситуация изменится:
- «Я сейчас не готов к отношениям» — для женщины это означает: не готов сейчас, но буду готов позже.
- «Я не рассматриваю серьезных отношений с тобой» — она воспримет это как готовность мужчины к несерьезным отношениям.
«Все должно быть предельно ясно и четко. Смягчить сказанное в этой ситуации можно интонацией. Ровно так же, как в автосалоне, сказав твердо, бескомпромиссно, но при этом спокойно: "Нет, эта машина мне не подходит», — комментирует психолог.
Как сохранить дружеские отношения после отказа
Никак. Наш эксперт не советует сохранять дружеские отношения. В этом случае они будут восприняты женщиной как шанс, что в дальнейшем они все же перейдут в горизонтальные.
«Идеальный вариант, безопасный для мужчины, это разрыв контакта, выход из него», — поясняет Светлана.
А если женщина — ваша коллега, подчиненная или начальник?
Отказать даме в отношениях, особенно если у нее были надежды на интим, все равно что зайти в клетку с тигром. 85% женщин не смогут этого простить никогда в жизни.
Психолог: «Если вы отказали вашей начальнице, то вместе с отказом в идеальным вариантом было бы без промедления уйти с этой работы. Если отказали подчиненной — есть риск стать обвиняемым в харассменте. Если отказали коллеге — ждите, что вас обвинят в импотенции либо в чем-нибудь еще. Например, пустят в коллективе слух, что вы оказывали бездну знаков внимания, но дама вам гордо отказала. В результате вас будут воспринимать как не очень годного, невостребованного мужчину».«Мужское стремление не испытывать дискомфорта при отказе женщине и не чувствовать себя виноватым не должно мешать проявлению твердой мужской позиции. Попытка избежать дискомфорта, а по сути, уйти от мужского прямого честного поведения, приводит к путанице. Женщины воспринимают это как продолжение флирта, и ситуация усугубляется. В результате это оказывается очень жестоко по отношению к даме», — комментирует Светлана.