«Не готов»: как тактично отказать женщине в близости

В нашем обществе считается нормой, когда мужчина проявляет инициативу в отношениях к понравившейся женщине. Но и в том, чтобы даме самой первой оказать знаки внимания интересному кавалеру, нет ничего плохого. Только вот не всегда это заканчивается чем-то серьезным, ведь он может быть не заинтересован ею. Психолог, бизнес-тренер Светлана Комарова дала несколько советов мужчинам, как тактично отказать женщине, проявившей инициативу.

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Как грамотно отказать женщине

«Ключевая проблема состоит в том, что женщины вообще плохо слышат слово „нет“ со стороны мужчины. Если он вежливо дает понять, что не заинтересован в отношениях с ней, то женщина воспринимает это как симпатию. Поэтому, мужчине лучше сказать максимально открыто, прямо и твердо, что дама его не интересует. В данной ситуации думать о том, как смягчить эту информацию не стоит. Разумеется, хамство и грубость недопустимы, речь идет именно о максимально твердой внутренней позиции», — рассказывает наш эксперт.

Вариант: «Ты очень приятная женщина, но сейчас нет» — неудачный. Он оставляет женщине надежду: «Сейчас не готов, я подожду до завтра», — думает она. Если мужчина боится обидеть даму и начинает аккуратно подбирать слова, рушится твердость его позиции, и его не слышат, не воспринимают. «Нет» должно звучать категорично, подчеркивает Светлана.

Лучше говорить прямо и четко, это позволит мужчине донести до женщины его отказ. Например: «Я правильно понимаю, что ты заинтересована в отношениях со мной? Да, я вижу, но я не готов к отношениям, это окончательное и бесповоротное решение».

Каких слов и выражений следует избегать

Любых слов, которые могут внушить ей малейшую надежду на то, что ситуация изменится:

- «Я сейчас не готов к отношениям» — для женщины это означает: не готов сейчас, но буду готов позже.

- «Я не рассматриваю серьезных отношений с тобой» — она воспримет это как готовность мужчины к несерьезным отношениям.

«Все должно быть предельно ясно и четко. Смягчить сказанное в этой ситуации можно интонацией. Ровно так же, как в автосалоне, сказав твердо, бескомпромиссно, но при этом спокойно: "Нет, эта машина мне не подходит», — комментирует психолог.

Как сохранить дружеские отношения после отказа

Никак. Наш эксперт не советует сохранять дружеские отношения. В этом случае они будут восприняты женщиной как шанс, что в дальнейшем они все же перейдут в горизонтальные.

«Идеальный вариант, безопасный для мужчины, это разрыв контакта, выход из него», — поясняет Светлана.

А если женщина — ваша коллега, подчиненная или начальник?

Отказать даме в отношениях, особенно если у нее были надежды на интим, все равно что зайти в клетку с тигром. 85% женщин не смогут этого простить никогда в жизни.